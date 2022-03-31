Хакеры из россии продолжают атаку на инфраструктуру американской телекоммуникационной компании Viasat

С начала полномасштабного вторжения россии хакеры атаковали спутниковые модемы Viasat, перегрузив их вредоносным трафиком. Десятки тысяч модемов в Украине были выведены из строя 24 февраля. Компания продолжает восстановление после кибератаки и заявляет о постоянных попытках россии вмешаться в систему.

«Мы все еще наблюдаем некоторые преднамеренные попытки. Viasat до сих пор сопротивлялся хакерам с помощью защитных мер, но мы наблюдали неоднократные попытки злоумышленников изменить шаблон атаки, чтобы обойти новые средства защиты». Представитель Viasat в интервью Reuters

Собеседник новостного агентства прокомментировал опубликованный отчет Viasat, в котором сообщается о систематических атаках на спутниковые модемы по всей Европе утром в день вторжения россии.

Украина уточняет последствия отключения, но как заявил заместитель главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Виктор Жора, взлом нанес «действительно огромные потери».

Атаку со стороны россии подтвердило издание Washington Post, сообщив, что американские аналитики считают, что хакеры работали на российскую военную разведку.

В отчете Viasat рассказали о методах хакеров. Они воспользовались перенастроенным виртуальным частным сетевым устройством для получения удаленного доступа к сети управления спутником KA-SAT, которым управляет итальянская компания Skylogic и обслуживает клиентов по всей Европе.

Проникнув в сеть хакеры отправили команды на десятки тысяч модемов одновременно, перезаписав ключевые фрагменты данных в памяти устройства и сделав их неработоспособными.

В отчете говорится, что взлом начался около 6:15 по Киеву 24 февраля, и были выведены из строя большинство модемов Viasat в Украине. Параллельная атака с использованием вредоносного трафика началась примерно на час раньше.

Компания отказалась предоставить глобальную цифру поврежденных устройств, но в отчете говорится, что почти 30 000 новых модемов уже отправлены дистрибьюторам, чтобы вернуть клиентов в сеть.