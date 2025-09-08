banner
Вот за это $500 тыс.? Робот Tesla Optimus в офисе Salesforce, Илон Маск и Марк Бениофф комментируют

Вадим Карпусь

Будущее уже здесь. По крайней мере, нас в этом пытается убедить Илон Маск, запуская беспилотные Robotaxi и человекоподобного робота Optimus. Но на стоит ожидать от такого «будущего» слишком многого. Для работы «автономного» Robotaxi нужен постоянный удаленный надзор с управлением, а последнее видео робота Tesla Optimus, который должен стать важной частью стратегии компании, показывает, что он почти минуту не может выполнить ни одного действия.

Видео на прошлой неделе опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) генеральный директор Salesforce Марк Бениофф. Ранее он заявил, что в его компании искусственный интеллект выполняет до 50% работы, а также, что он заменил 4000 работников искусственным интеллектом, назвав этот подход Agentforce («Сила агентов»). Именно этим странным термином Бениофф в твите наградил и робота Маска.

«Tesla Optimus от Илона уже здесь», — написал Бениофф. — «Рассвет физической революции Agentforce, выполнение человеческой работы за $200000-$500000. Революция производительности! Поздравляю [Илона Маска], и спасибо за то, что ты всегда так добр ко мне!»

На видео видно, как Бениофф и Маск разговаривают с золотистым Optimus. Робот начинает словами, что он «просто отдыхает».

Бениофф спрашивает:

«Эй, Optimus, ты знаешь, где я могу достать кока-колу?»

На этом вопросе система буквально зависает. Робот отвечает:

«Извините, у меня нет данных в реальном времени, но я могу отвести вас на кухню, если хотите поискать кока-колу там».

Даже такая задача оказывается слишком сложной для Optimus. Он несколько секунд неподвижно смотрит в камеру без каких-либо действий, после чего Маск за кадром говорит:

«Думаю, ему нужно немного больше… пространства».

Впоследствии робот наконец начинает двигаться, издавая звук похожий на дребезжание пластика, и направляется по узкому проходу в пустом офисе — вроде бы в направлении кухни. Маск добавляет:

«Он сможет ходить значительно быстрее».

Стоит напомнить, что именно этого робота Маск называл основой будущего Tesla, утверждая, что Optimus будет составлять 80% стоимости компании. Бениофф в своем твите повторил, что робот будет выполнять человеческую работу за $200000-$500000 и станет «революцией производительности».

Однако если устройство, которое стоит полмиллиона долларов, не способно даже принести напиток, трудно назвать его прорывом. Несмотря на это, Маск неоднократно подчеркивал, что именно гуманоидные роботы — это будущее. По его прогнозам, к 2040 году их будет 10 миллиардов, каждый с минимальной ценой от $20000.

Даже лучшая продемонстрированная функция Optimus — умение ходить на двух ногах — не является чем-то исключительным. Как заметил пользователь Bluesky с ником El Gato Astronomico, «ходить, не падая, — это и чрезвычайно сложно, и одновременно самое простое, чему можно научить робота. Так что эта система примерно на 11% дотягивает до уровня Atlas от Boston Dynamics семилетней давности, на 3% приближается к чему-то действительно полезному и на 0,05% к выполнению задач дешевле человека».

Еще один комментатор подытожил:

«Представьте, насколько все плохо работает, если именно это видео они решили показать».

К тому же, даже если бы Optimus знал, где найти кока-колу, у него все равно остаются безсуставные, манекеноподобные руки, так что взять бутылку он физически не смог бы.

Итак, несмотря на громкие заявления Илона Маска и Бениоффа, демонстрация Tesla Optimus показала слабые стороны проекта. Робот, который в перспективе оценивается в сотни тысяч долларов и от которого ожидают многомиллиардного рынка, пока демонстрирует лишь базовую функциональность на уровне ходьбы. Это вызывает вопросы относительно реальных сроков его готовности к выполнению задач, которые могут быть полезными для бизнеса или быта.

Источник: pcgamer

