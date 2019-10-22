Возможности Google Pixel 4 в ночной съемке не впечатляют, а автономность и скорость зарядки — сплошное разочарование





Послезавтра, 24 октября, стартуют фактические продажи новых флагманских смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, представленных ровно неделю назад. Они получили переработанный дизайн, топовое «железо» и ряд инновационных функций, которые нельзя найти в других смартфонах (например, бесконтактное жестовое управление Motion Sense на базе фирменного чипа Google). И хотя Pixel 4 еще не вышли на рынок, претензий к смартфонам уже имеется предостаточно (например, вот), причем список недостатков растет с каждым днем.

Одновременно с долгожданным вердиктом DxOMark по камере, с которым мы уже успели ознакомиться, вчера на зарубежных сайтах вышли первые обзоры. И они тоже получились несколько разочаровывающими. Большинство американских блогеров и обозревателей в качестве оппонента Pixel 4 ожидаемо выбрали iPhone 11. Как мы отмечали в наших обзорах iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, Apple заметно подтянула качество съемки в сложных условиях. И сравнение ночных снимков на iPhone 11 и Pixel 4, проведенное рядом тематических ресурсов служит очередным тому подтверждением. Вот несколько примеров (слева— фото на Pixel 4, справа — iPhone 11):

Обозреватели отмечают, что в некоторых сценах камера iPhone 11 показывает себя лучше, чем Pixel 4. Да и по снимкам все отлично видно: если раньше Pixel имели очевидное преимущество над конкурентами, особенно в части возможностей ночной съемки, то сейчас ничего такого не наблюдается. По крайней мере, по первым снимкам. Не исключено, что в обозримом будущем с помощью нескольких обновлений Google улучшит возможности камеры Pixel 4, но пока имеем вот такой результат. Что интересно, DxOMark в своем отчете назвали Pixel 4 больше видеофоном, чем камерофоном, поставив смартфону за качество видео наивысшую оценку — 101 балл (как у лидера Samsung Galaxy Note 10+ 5G).

Обозреватель AndroidCentral в своем обзоре Pixel 4 похвалил за качественный 90-Гц экран, передовую систему разблокировки по лицу, впечатляющие возможности фронтальной и основной камер и плавную и быструю работу ОС. В то же время без нареканий не обошлось. Среди главных претензий — малый объем памяти (что оперативной, что энергонезависимой), о чем мы также упоминали в новости о том, что Pixel 4 и 4 XL не получат безлимитное хранилище в Google Photos для хранения фото и видео без потери качества, слишком ограниченное использование Motion Sense, а также то, что на старте большинство приложение не поддерживают технологию распознавания лиц. Но самым большим недостатком новых Pixel 4 ожидаемо является низкая автономность. Задолго до анонса и после премьеры многие обращали внимание на низкую по нынешним мерках емкость батарей новых смартфонов Google. И опасения пользователей подтвердились. Как отмечает автор AndroidCentral, несмотря на улучшенные механизмы энергосбережения Android 10, автономность у Pixel 4 XL разочаровывающе низкая. По словам обозревателя, при обычном использовании можно рассчитывать на 13-15 часов, тогда как однажды телефон у него разрядился менее чем за 12 часов.

В плане скорости зарядки Pixel 4 также сильно отстают от конкурентов. Да, новые смартфоны Google поддерживают 18-ваттную быструю зарядку, как и новые iPhone, но флагманы OnePlus уже перешли на 30 Вт, Huawei — на 40 Вт, а Oppo уже предлагает модели с 50-ваттными ЗУ, которые заряжаются за полчаса. Собственно, даже бюджетник Motorola Moto G7 Plus поддерживает 27-ваттную зарядку. Если говорить о беспроводной зарядке, сама Google точное значение пиковой мощности не указывает, но судя по записи в базе данных Wireless Power Consortium мы говорим о 11 Вт. Конечно, тут можно вспомнить, что у Pixel 3 было всего 5 Вт, но недавно представленный Xiaomi Mi 9 Pro 5G поддерживает 30-ваттную беспроводную зарядку.

С учетом всего этого куда более удачным вариантом кажется покупка вместо нового Pixel 4 прошлогоднего Pixel 3, особенно с учетом сниженной цены последнего ($500).

Источник: 9to5mac, androidcentral и Wireless Power Consortium