Впервые в Украине школьница получила государственный грант в размере 500 тыс. грн на собственное изобретение, которое спасает детей и животных в закрытых автомобилях

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Ученица Малой академии наук Украины Анастасия Кононенко стала самой молодой победительницей конкурса поддержки изобретений от Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения (ГИФКУ). Впервые в Украине школьница получила государственный грант в размере 500 тыс. на собственное изобретение.

Разработка школьницы — специальное устройство, которое автоматически включает климат-контроль внутри закрытого авто. Он призван спасти в первую очередь детей и животных, которые оказались в замкнутом пространстве, так как в солнечную погоду температура в машине растет со скоростью более 1 градуса в минуту. В США, по данным неправительственной организации Forget Me Not, за период с 1998 по 2012 год в раскаленных машинах погибло 532 ребенка. Больше всего таких смертельных случаев регистрируется в жарких странах — Италии, Испании, Израиле.

Основа прибора — датчики температуры, движения, звука и микроконтроллер. Когда датчик температуры срабатывает, то подает сигнал к микроконтроллеру, который автоматически заводит двигатель и включает климат-контроль в салоне автомобиля. Изобретательница мечтает, чтобы ее разработкой пользовались не просто все желающие, а устанавливали непосредственно в авто еще на заводе автопроизводителя.

Полученный грант Анастасия Кононенко может потратить на разработку бизнес-модели, подготовку презентационных материалов, лабораторное тестирование изобретения и подготовку патента. Грант также поможет доработать проект и принять участие во втором этапе конкурса. Он предусматривает создание юридического лица и привлечение до 2 млн грн. от оператора Фонда поддержки изобретений, пропорционально внесенным средствам другими участниками нового юридического лица.

Источник: ГИФКУ