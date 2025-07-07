Впервые за 4 года Windows 11 опередила Windows 10 — но не в Украине

За три месяца до своего четырехлетия Windows 11 впервые опередила предыдущую версию по рыночной доле. Windows 11 вышла 5 октября 2021 года.

Данные Statcounter свидетельствуют, что в конце июня проценты Windows 11 и Windows 10 сравнялись, а сейчас доля более новой ОС Microsoft составляет 51,77%. К концу первого года своего существования одиннадцатая версия смогла захватить менее 10% компьютеров пользователей, а еще через год имела уже 28%. В конце 2024 года Windows 11 достигла 36%.

Нынешний взлет последней Windows можно считать стремительным. Он стал результатом сочетания нескольких факторов. В последнее время Microsoft активно подчеркивает завершение поддержки Windows 10 14 октября 2025 года — хотя фактически поддержку можно продлить еще на год. Также многие организации и пользователи обновили свои ПК до совместимых, или же тех, которые уже имеют установленную Windows 11. Новая ОС становится все более привлекательной для геймеров, о чем говорит статистика Steam.

Сейчас Windows 11 установлена на более 700 млн устройств, это количество соответствует скорректированной оценке Microsoft в 1,4 млрд пользователей Windows в целом. Поскольку Windows 10 приближается к концу поддержки, тенденция к росту следующей версии может сохраниться или даже усилиться. Согласно статистике Statcounter, в целом Windows занимает первое место среди ОС для ПК с 70,14%, тогда как совокупная доля macOS / OS X составляет около 15%, а Linux выбирают 4% пользователей.

Украина фактически полностью игнорирует мировую тенденцию. Среди всех версий ОС Microsoft безоговорочным лидером является Win 10 с 68,7%, а Win 10 отстает с 25,1%. Windows 7 за последние два года упала с 23% до 4,4%. Говорить о доле других десктопных ОС почти нет смысла: в Украине Windows работает на 87,78% (май)-81,68% (июль) компьютеров, а доля macOS равна 5,76%.

Что касается общего распределения ОС, не только десктопных, на первом месте вовсе не Windows. Android захватила 47,66% от общего количества устройств, а Windows установлена «лишь» на 24,72% и занимает второе место. На третьем — iOS с 16,85%, а macOS получила 3,3%. Таким образом, количество устройств на Android в три раза превышает долю iOS.