Новости Софт 13.08.2025 comment views icon

Новый Firefox загружает процессор на 100%: пользователи просят Mozilla перестать играть с ИИ

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Новый Firefox загружает процессор на 100%: пользователи просят Mozilla перестать играть с ИИ

В погоне за новомодным ИИ, разработчики Mozilla умудрился сделать то, чего значительная часть пользователей Firefox точно не просила. Пока открытый браузер медленно теряет позиции, компания добавляет функции искусственного интеллекта для выполнения задач, которые трудно назвать критически важными для опыта пользователя.

В свежем большом обновлении Firefox 141.0 появилась функция автоматической группировки похожих вкладок с предложениями названий для этих групп. Она работает на базе локально установленной модели ИИ, то есть обработка происходит без отправки данных на серверы Mozilla. Идея заключается в том, чтобы браузер сам упорядочивал вкладки, например, по теме или контексту.

Однако вскоре после релиза пользователи начали жаловаться на форумах и Reddit на аномальные скачки загрузки процессора и энергопотребления. Один из пользователей отметил, что загрузка CPU новым процессом Inference может подскочить с 0,05% до более «130%». При этом система охлаждения работает очень громко, хотя открыто небольшое количество вкладок.

Новий Firefox завантажує процесор на 100%: користувачі просять Mozilla перестати бавитися з ШІ
В Firefox 141.0 появилась ИИ-функция автоматического группирования похожих вкладок

Разработчики Mozilla признали проблему в официальном баг-репорте. Они назвали это «ненормальными скачками использования процессора», которые не должны случаться в обычных условиях.

Как объясняет Mozilla, функция пока экспериментальная и внедряется постепенно, а алгоритм определения групп и выбора названий может ошибаться. В то же время разработчики подтвердили, что уже работают над устранением проблемы со скачками нагрузки.

Недовольные пользователи призывают компанию перестать «раздувать» Firefox ненужными ИИ-опциями, особенно для таких второстепенных задач, как группировка вкладок. Пока что новую функцию можно отключить вручную через настройки браузера.

Mozilla уже некоторое время движется к концепции AI-first браузера с акцентом на приватность. В этом она повторяет тренд конкурентов: Google Chrome получает собственные ИИ-инструменты, Microsoft добавила Copilot Mode в Edge, а OpenAI и Perplexity вообще работают над своими браузерами на базе Chromium.

Источник: techspot

Популярные новости

arrow left
arrow right
Meta создает ИИ-друзей — не дадут грустить, помнят детали и сами начнут разговор
Дипфейк на €30 000: 76-летний бельгиец приехал к «своей невесте», вице-мисс Франции, и встретил ее реального мужа
NVIDIA представила локальные ИИ-модели на базе DeepSeek R1 — от 1,5 млрд до 32 млрд параметров
Будущее ИИ? Чатбот Grok будет показывать рекламу в ответах X
Марк Цукерберг радуется, что время в Facebook и Instagram выросло благодаря ИИ-мусору, и хочет принести его в умные очки
Microsoft Mu — небольшая модель ИИ работает полностью локально в настройках Windows 11
Сколько зарабатывают специалисты ИИ в Microsoft? В сеть попала таблица
Жизнь во времена ИИ: пожилая пара проехала 300 км по Малайзии, чтобы увидеть несуществующее сооружение
AMD планирует «видеокарту» для ИИ — дискретный NPU будет работать с ПК
ChatGPT будет осторожным с психикой: OpenAI введет тайм-ауты и распознавание стрессов
«В Salesforce искусственный интеллект выполняет до 50% работы», — CEO Марк Бениофф
ИИ поможет создать виртуальные человеческие клетки для исследований: «90% вычислений вместо 90% экспериментов»
Вас услышали: OpenAI вернула GPT-4o в ChatGPT на фоне недовольства GPT-5
Слишком хрупкие: процессоры Intel Raptor Lake не выдерживают жары в Европе
Люди все еще лучшие: программист обошел ИИ OpenAI в 10-часовом марафоне кодирования
ИИ без контроля политкорректности: xAI объяснила, почему бот Илона Маска Grok хвалил Гитлера
Каждый подделывает каждого: Сэм Альтман из OpenAI предупреждает о кризисе мошенничества с применением ИИ
ИИ научился писать вредоносный код, обходящий Microsoft Defender: тревожный сигнал для кибербезопасности
Хакнуть искусственный интеллект: Microsoft исправила первую известную уязвимость zero-click помощника ИИ
Гендиректор X Линда Яккарино ушла в отставку после антисемитского демарша Grok
Toyota строит первый город для роботов на горе Фудзи
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить