Новый Firefox загружает процессор на 100%: пользователи просят Mozilla перестать играть с ИИ

В погоне за новомодным ИИ, разработчики Mozilla умудрился сделать то, чего значительная часть пользователей Firefox точно не просила. Пока открытый браузер медленно теряет позиции, компания добавляет функции искусственного интеллекта для выполнения задач, которые трудно назвать критически важными для опыта пользователя.

В свежем большом обновлении Firefox 141.0 появилась функция автоматической группировки похожих вкладок с предложениями названий для этих групп. Она работает на базе локально установленной модели ИИ, то есть обработка происходит без отправки данных на серверы Mozilla. Идея заключается в том, чтобы браузер сам упорядочивал вкладки, например, по теме или контексту.

Однако вскоре после релиза пользователи начали жаловаться на форумах и Reddit на аномальные скачки загрузки процессора и энергопотребления. Один из пользователей отметил, что загрузка CPU новым процессом Inference может подскочить с 0,05% до более «130%». При этом система охлаждения работает очень громко, хотя открыто небольшое количество вкладок.

Разработчики Mozilla признали проблему в официальном баг-репорте. Они назвали это «ненормальными скачками использования процессора», которые не должны случаться в обычных условиях.

Как объясняет Mozilla, функция пока экспериментальная и внедряется постепенно, а алгоритм определения групп и выбора названий может ошибаться. В то же время разработчики подтвердили, что уже работают над устранением проблемы со скачками нагрузки.

Недовольные пользователи призывают компанию перестать «раздувать» Firefox ненужными ИИ-опциями, особенно для таких второстепенных задач, как группировка вкладок. Пока что новую функцию можно отключить вручную через настройки браузера.

Mozilla уже некоторое время движется к концепции AI-first браузера с акцентом на приватность. В этом она повторяет тренд конкурентов: Google Chrome получает собственные ИИ-инструменты, Microsoft добавила Copilot Mode в Edge, а OpenAI и Perplexity вообще работают над своими браузерами на базе Chromium.

