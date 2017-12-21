ВРУ освободила от НДС и акциза украинских производителей электромобилей, но лишила льготы по НДС электротакси и аренду электроавто

Верховная Рада Украины внесла некоторые изменения в порядок освобождения от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизного налога операций с электромобилями.

Как сообщалось ранее, благодаря внесённым в Налоговый кодекс изменениям, импорт электромобилей был освобождён от указанных налогов на 2018 год (хотя изначально планировало освобождение на 5 лет). Теперь же депутаты уточнили, что эти же льготы распространяются и на производимые в Украине электромобили. Вместе с тем, ВРУ лишила льгот по НДС услуги электротакси, а также аренды, проката и лизинга электромобилей. Согласно первоначальным изменениям, от уплаты НДС были освобождены операции по предоставлению услуг по перевозке пассажиров на такси, оснащенных исключительно электродвигателем (одним или несколькими), а также по предоставлению пассажирских электромобилей в аренду (лизинг, прокат, перевозку по заказу).

Указанные изменения в законопроекте №6776-д Налогового кодекса Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году на заседании в четверг, 21 декабря, проголосовали 274 народных депутата.

Источник: interfax