Глава Sony Interactive: PS5 не будет поддерживать игры с оригинальной PlayStation, PS2 и PS3

Теперь вопрос обратной совместимости PS5 с играми от предыдущих консолей полностью раскрыт — ключевые особенности новой архитектуры (SSD и контроллер DualSense) сделали невозможной поддержку более старых игр на следующем поколении консоли Sony.

После недавней презентации PS5 глава игрового подразделения Sony Джим Райан подтвердил, что новая PlayStation обратно совместима с 99% игр PS4, оставив без ответа вопрос касательно поддержки игр с оригинальной PlayStation, PS2 и PS3. В другом интервью с японским журналом Famitsu он уточнил этот момент. Как и предполагалось, обратной совместимости с оригинальной PlayStation, PS2 и PS3 не будет.

«Проектируя PS5, мы осознавали, что ее технические преимущества определят то, как будут работать игры нового поколения. Но мы также не могли оставить без внимания тот факт, что на PS4 играют 100 млн пользователей, и они, вероятно, захотят запускать игры с PS4 и на PS5, поэтому мы включили обратную совместимость с PS4. Одновременно мы сосредоточились на ключевые особенностях новой консоли, таких как SSD и контроллер DualSense. И поэтому, к сожалению, нам не удалось обеспечить обратную совместимость со всеми поколениями наших консолей». Джим Райан, глава Sony Interactive Entertainment

Пока все еще неясно, как именно реализована обратная совместимость PS5 с играми PlayStation 4. На сентябрьской презентации анонсировала PlayStation Plus Collection в рамках PS Plus — мини-аналог Xbox Game Pass. С подпиской PS Plus на PS5 можно будет бесплатно получить коллекцию из 18 лучших игр PS4, включая Uncharted 4, The Last of Us Remastered, inFamous: Second Son и Batman: Arkham Knight.

PS5 будут продавать в Украине с 19 ноября за 12 999 грн и 15 999 грн в зависимости от версии (без дисковода Ultra HD Blu-ray и с ним).