Для видеокарт NVIDIA RTX 4090 может понадобиться новый блок питания – переходники на 12VHPWR потенциально опасны

PCI-SIG – орган по стандартизации, который составляет спецификации для основных системных подключений ПК, включая PCIe. В прошлом году он ратифицировал новый стандарт, поддерживающий высокое энергопотребление производительных графических процессоров – разъем под 12VHPWR для устройств PCIe 5.0.

Выходы 12VHPWR уже потеснили часть 8-контактных разъемов Molex на новейших блоках питания. Они выдают ток мощностью до 600 Вт по 12 шинам, что в четыре раза больше, чем у 8-контактного разъема. Физический разъем имеет примерно такой же размер, как 8-контактный предшественник. Новое подключение электропитания будет использовано в выходящих скоро видеокартах NVIDIA RTX 4090.

PCI-SIG не имеет претензий к стандарту 12VHPWR – он работает хорошо. Однако существует проблема дешевых переходников с 8-контактного подключения на 12VHPWR, которые некоторые производители включают в комплект с блоками питания. На прошлой неделе организация разослала своим участникам следующее сообщение.

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«Имейте в виду, что PCI-SIG стало известно, что некоторые реализации разъемов и сборок 12VHPWR продемонстрировали температурную дисперсию, что может привести к проблемам безопасности при определенных условиях. Хотя спецификации PCI-SIG предоставляют необходимую информацию для функциональной совместимости, они не пытаются охватить все аспекты надлежащего проектирования, полагаясь на многочисленные наиболее известные в отрасли стандартные методы проектирования. Поскольку в рабочие группы PCI-SIG входит много знающих экспертов в области проектирования разъемов и систем, они будут изучать доступную информацию об этой отраслевой проблеме и оказывать помощь в ее разрешении в той мере, в какой это необходимо. По мере появления новых подробностей PCI-SIG может предоставить дополнительные обновления. Тем временем мы рекомендуем участникам тесно сотрудничать с поставщиками разъемов и проявлять должную осмотрительность при использовании соединений высокой мощности, особенно там, где могут существовать проблемы безопасности».

В завуалированной форме это означает, что некоторые компоненты даже расплавиться или загореться под предельной нагрузкой в неблагоприятных условиях, например, в горячем корпусе.

В ходе эксперимента на Wccftech подключали два 8-контактных разъема к одному разъему 12VHPWR с помощью адаптера и поместила на них нагрузку мощностью 600 Вт. Блок питания легко выдал 600 Вт, передавая чуть более 300 Вт на 8-контактный разъем, хотя они рассчитаны только на 150 Вт каждый.

Если вы планируете собрать систему с флагманской видеокартой RTX 4000, крайне желательно приобрести новый блок питания с разъемом 12VHPWR, чтобы избежать использования переходников. По предварительным данным, NVIDIA RTX 4090 может иметь TDP 450 Вт и максимальное потребление до 800 Вт.

Источник: TechSpot