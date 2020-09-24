Все за одного: Spotify, Epic, Tile, Match и другие призывают разработчиков выступить против политики Apple App Store в рамках организации Coalition for App Fairness





Несколько крупнейших критиков Apple, в том числе Epic Games, Spotify, Basecamp, Match Group, Tile, Blix и Deezer, объединились в организацию Coalition for App Fairness. Группа стремится «создать равные условия для бизнеса приложений и дать людям свободу выбора на их устройствах».

Большинство членов-основателей по отдельности боролись или в настоящее время борются с Apple из-за её политики App Store. Теперь же Coalition for App Fairness будет предпринимать скоординированные усилия разработчиков, чтобы официально протестовать против правил Apple. Цель состоит в том, чтобы предоставить централизованную организацию по защите интересов разработчиков, особенно тех компаний, у кого может не быть влияния или ресурсов, чтобы в одиночку справиться с Apple.

Coalition for App Fairness называет три основных спорных вопроса, связанных с правилами Apple. Во-первых, участники недовольны тем, что Apple требует комиссию в размере 30% от суммы всех платежей, проведённых через её магазин. Во-вторых, нарекание вызывает отсутствие каких-либо других конкурентных вариантов распространения приложений на iOS. Наконец, участники коалиции утверждают, что Apple использует свой контроль над iOS в пользу своих собственных сервисов.

Ни одно из этих обвинений не является новым. Например, сервис Spotify официально подал антимонопольный иск в ЕС против Apple по многим из этих нареканий. Ранее в этом году Basecamp вступила в конфликт с Apple, заявив, что та отказывается утверждать будущие обновления для почтового приложения Hey, если оно не продаёт подписку через магазин Apple. Blix утверждал, что Apple украла её идеи анонимной авторизации через электронную почту, а затем удалила её приложение из App Store. Blix и ранее пыталась сплотить других разработчиков, чтобы они присоединились к её борьбе. Tile засвидетельствовала в Конгрессе, что Apple использовала свою платформу, чтобы подорвать удобство использования её продукта на iOS. Последним нашумевшим примером противостояния с Apple является случай Epic. Разработчик развернул полноценную войну из-за 30-процентной комиссии Apple в магазине приложений. В результате, её игра Fortnite была полностью удалена из App Store, и теперь компании будут выяснять отношения в суде.

Coalition for App Fairness разработала и предлагает кодекс поведения, который она предлагает принять компании Apple и владельцам других платформ. Предлагается, чтобы разработчиков не заставляли использовать эксклюзивный магазин приложений, чтобы все разработчики имели равный доступ к той же технической информации, что и владелец платформы, и чтобы разработчиков не заставляли платить «несправедливые, необоснованные или дискриминационные сборы или доли дохода» для размещения их продуктов в магазине приложений.

Источник: The Verge