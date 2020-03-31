«Всеукраїнська школа онлайн». 6 апреля на телевидении, Facebook и YouTube стартуют онлайн-уроки для школьников

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В своем свежем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский рассказал некоторые подробности о крупном национальном образовательном проекте с говорящим названием «Всеукраїнська школа онлайн».

Об инициативе «Всеукраїнська школа онлайн» впервые было объявлено в минувшее воскресенье. Цель в том, чтобы обеспечить украинским школьникам возможность обучаться удаленно с использованием площадок Facebook и YouTube. На момент анонса почти никаких подробностей не раскрыли, но вот сейчас появилась конкретика по программе обучения.

Как сообщается, 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины на время карантина, а школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов. По сути, речь о видеоуроках.

Ежедневно на протяжении всей рабочей недели с 10:00 утра уроки будут транслировать такие телеканалы:

5-й класс — «ПлюсПлюс» та «112 Україна»

6-й класс — «ZOOM» та «NewsOne»

7-й класс — «ZIK»

8-й класс — «Індиго» та «УНІАН»

9-й класс — «Рада» та «UA: Культура»

10-й класс — «UA: Перший»

11-й класс — «М1»

Также уроки можно будет посмотреть на официальных страничках Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube. Там же родители смогут следить за расписанием.

Источник: Facebook