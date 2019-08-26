Вслед за Walmart компания Amazon пожаловалась на пожары в складах из-за солнечных батарей Tesla





Буквально на прошлой неделе стало известно, что американская компания Walmart — крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли — подала в суд на Tesla из-за возгорания произведенных ею солнечных батарей. В результате серии пожаров пострадали здания магазинов и продукция, находящаяся внутри, что принесло торговой сети миллионные убытки. Теперь же стало известно, что Walmart — не единственный пострадавший. Гигант электронной коммерции Amazon испытал тот же горький опыт с солнечными батареями Tesla.

Как пишет Bloomberg, солнечные панели Tesla стали причиной пожара на крыше одного из складских помещений Amazon в городе Редландс, Калифорния. Инцидент произошел еще в июне 2018 года, но Amazon только сейчас придала это огласке. В соответствующем электронном письме представитель Amazon сообщил Bloomberg, что компания предприняла соответствующие шаги для защиты своих объектов и больше не планирует покупать солнечные системы Tesla.

Увы, подробностей по инцидентам пока нет и точные причины возгораний неизвестны, если говорить про официальные данные. По информации Business Insider, в 2018 году у Tesla действовала программа по замене специальных компонентов («коннекторов»). Известно, что менее 1% компонентов от поставщика Amphenol имели неприемлемый уровень отказов в работе. Если ли связь между некачественными коннекторами и пожарами, неизвестно. В Amphenol комментариев не предоставили.

Как известно, сейчас солнечный бизнес Tesla переживает трудные времена. Революционные «солнечные крыши» Илона Маска не снискали особого спроса, не так давно компания существенно снизила цены на солнечные панели в стремлении остановить падение продаж, но пока выручка этого направления продолжает снижаться. На прошлой неделе Tesla запустила в США доступный сервис аренды солнечных панелей с бесплатной установкой и платным демонтажем. Поможет ли это нарастить продажи, будет видно по итогам квартала в финансовом отчете.

Источник: