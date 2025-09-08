Встреча "Сегуна" и "Игры в кальмара": трейлер нового сериала Netflix с королевской битвой 300 самураев

Вышел первый тизер-трейлер сериала «До последнего самурая» / Last Samurai Standing — нового проекта Netflix в жанре королевской битвы, напоминающего смесь «Сёгуна» и «Игры в кальмара».

Действие сериала, основанного на серии романов Имамура Сёго «Икусагами», разворачивается в конце 19 века, в период Мэйдзи. В храме Тенрюдзи в Киото собираются три сотни самураев для игры на жизнь и смерть, соблазнившись обещанием большого денежного приза. Каждый из участников получает по деревянному жетону, а главная задача заключается в том, чтобы сохранить свой, забрать другие у соперников и первым добраться до Токио, чтобы получить свои победные 100 миллиардов иен.

«Когда раздается стартовый сигнал, храм взрывается хаосом, начиная жестокую борьбу за выживание, где только один может одержать победу».

По словам Netflix сериал обещает «эпический экшен», в котором расширяются границы визуального повествования сочетанием современных достижений компьютерной графики с практическими эффектами, «чтобы создать одни из самых реалистичных и трогательных сцен действия, которые когда-либо видели на японском телевидении». Одну из таких снимали несколько дней с участием более 1000 актеров и представителей съемочной группы.

Срежиссировал сериал Фудзии Митихито («Последние 10 лет»), а главную роль взял на себя Дзюничи Окада (самурай Сюдзиро Сагу), который также выступает продюсером и постановщиком боевых сцен. В остальной актерский состав вошли Фудзисака Юмия, Кийохара Кая, Хигашиде Масахиро, Сометани Шота, Саотоме Таичи, Эндо Юя, Футиками Ясуси, Джо Каири, Ямада Такаюки, Ичиносэ Ватару, Йосиока Рихо, Ниномия Казунари, Тамаки Хироши и Ито Хидеаки.

Среди только что объявленных новичков: Хамада Гаку (генерал-суперинтендант Кавадзи Тосиёси), Окадзаки Тайику (наследник школы Кёхати-рю Кеаге Джинроку), Юра Арата (министр внутренних дел Окубо Тосимичи), Танака Тецуси (начальник отдела коммуникаций Маэдзими Хисока) и Накадзима Аюму (секретарь Окубо Нагасэ Шинпей).

На Netflix сериал «До последнего самурая» выйдет 13 ноября, сразу с 6 эпизодами.

Тизер-трейлер

Постер