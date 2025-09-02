Новости Кино 02.09.2025 comment views icon

Новый сериал Netflix с вайбами "Острых козырьков": историческая драма "Дом Гиннеса" получила первый трейлер



Катерина Даньшина

Редактор новостей

Netflix выпустил первый трейлер к сериалу «Дом Гиннеса» новому проекту создателя «Острых козырьков» Стивена Найта.

События сериала «Дом Гиннеса» происходят в Дублине и Нью-Йорке, сразу после смерти Бенджамина Гиннеса в 1868 году, который в то время считался самым богатым человеком Ирландии. Его четверо детей — Артур, Эдвард, Энн и Бен — пытаются распорядиться большим состоянием и сохранить бизнес крупного пивного бренда Guinness.

«Вот умерший отец решает судьбу своих детей. Завещание определяет траекторию каждого из братьев и сестер. Что может быть лучшим началом для драмы, чем это?» — говорил Найт в интервью. «Все они получают то, что получают. И никто не доволен».

Учитывая первые кадры и трейлер, атмосфера «Дома Гиннеса» несколько напоминает «Острые козырьки», тогда как предпосылка сюжета подобна сериалу «Наследники». Видео начинается со смерти Бенджамина Гиннеса и впоследствии чтения завещания, которое сменяется кровавыми сценами насилия и романтическими моментами.

Новий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлер

Главные роли взяли на себя Энтони Бойл (Артур), который играет фактического нового главу семьи, а также Луис Партридж (Эдвард), Эмили Ферн (Энн) и Фионн О’Ши (Бен). Среди остального актерского состава: Джек Глисон из «Игры престолов», Шеймус О’Хара, Ниам Маккормак, Дервла Кирван, а также Джеймс Нортон, который играет ирландца по имени Шон Рафферти.

Новий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлер

О разработке сериала объявили в начале 2024 года, параллельно Найт работал над боксерской драмой «Тысяча ударов» и сериалом-триллером «Вуаль» с Элизабет Мосс. «Дом Гиннеса» — это часть постоянного сотрудничества шоураннера с Netflix после хитовых «Острых козырьков», которые так же продолжатся полнометражным фильмом.

Сериал стартует на Netflix 25 сентября, сразу со всеми 8 эпизодами.

