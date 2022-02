Встроенный GPU AMD Radeon 680M (архитектура RDNA) опережает дискретные видеокарты GeForce MX450

На платформе Zhihu был опубликован детальный обзор грядущих APU AMD Ryzen 6000. Обзор подготовил инженер, работающий в Lenovo Notebook Division в Китае. При этом были детально рассмотрены вопросы энергоэффективности APU, времени автономной работы, производительности интегрированного GPU.

Серия AMD Ryzen 6000 основана на обновлённой процессорной архитектуре Zen3+, а также включает улучшенную графическую подсистему с микроархитектурой RDNA2. RDNA2 предлагает более высокую производительность и поддержку трассировки лучей. При этом интегрированы GPU может включать до 12 вычислительных блоков. Процессоры изготавливаются по нормам 6-нанометрового техпроцесса.

В обзоре на Zhihu демонстрируется потенциал графической подсистемы Radeon 600M в сравнении с дискретной видеокартой GeForce MX450 (видеочип GP107 на базе архитектуры Pascal), предназначенной для использования в ультратонких ноутбуках. С появлением iGPU на базе RDNA2 такие решения, скорее всего, будут постепенно выводиться с рынка, поскольку на смену им придёт интегрированная графика.

В тестах 3DMark графика Radeon 680M быстрее, чем GeForce MX450 с энергопотреблением 25 Вт. Интегрированное решение AMD предлагает лучшую производительность почти во всех тестах. При этом GPU на базе RDNA2 поддерживает трассировку лучей. Этой функции нет в AMD Ryzen 4000/5000 или GPU Intel Xe-LP, встроенных в мобильные процессоры Alder Lake.

Обзор также затрагивает тему эффективности графического процессора с учётом конфигурации TDP. Отмечается, что iGPU Radeon 680M с TDP по умолчанию 25 Вт может получить дополнительный прирост производительности на 38% просто за счёт увеличения TDP до 42 Вт. Но в случае урезанной версии Radeon 660M при переходе с 25 Вт на 42 Вт прирост производительности достигает лишь 9%.

Ресурс ComputerBase, который тестирует ноутбук с APU Ryzen 6000, заметил, что графика Radeon 680M в 3DMark Port Royal быстрее, чем мобильная дискретная версия GeForce RTX 3050. Это тест трассировки лучей, использующий блоки аппаратного ускорения, которые есть как в архитектурах NVIDIA Ampere, так и в AMD RDNA2. Однако в случае решения NVIDIA доступно лишь 4 ГБ памяти, чего просто недостаточно для этого теста. Это ограничение не распространяется на iGPU AMD Radeon 680M, подключенный к системной памяти.

RDNA2 iGPU #680M from #Ryzen6000 beats GeForce RTX 3050 Laptop GPU in 3DMark‘s Port Royal raytracing benchmark. 🙈

Why? Nvidia‘s 3050 mobile has 4 GiB VRAM, which is not enough in THIS case. pic.twitter.com/hPNOeMxR8F

— ComputerBase (@ComputerBase) February 20, 2022