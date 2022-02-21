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Встроенный GPU AMD Radeon 680M (архитектура RDNA) опережает дискретные видеокарты GeForce MX450

Встроенный GPU AMD Radeon 680M (архитектура RDNA) опережает дискретные видеокарты GeForce MX450

Встроенный GPU AMD Radeon 680M (архитектура RDNA) опережает дискретные видеокарты GeForce MX450

На платформе Zhihu был опубликован детальный обзор грядущих APU AMD Ryzen 6000. Обзор подготовил инженер, работающий в Lenovo Notebook Division в Китае. При этом были детально рассмотрены вопросы энергоэффективности APU, времени автономной работы, производительности интегрированного GPU.

Серия AMD Ryzen 6000 основана на обновлённой процессорной архитектуре Zen3+, а также включает улучшенную графическую подсистему с микроархитектурой RDNA2. RDNA2 предлагает более высокую производительность и поддержку трассировки лучей. При этом интегрированы GPU может включать до 12 вычислительных блоков. Процессоры изготавливаются по нормам 6-нанометрового техпроцесса.

Интегрированный GPU AMD Radeon 680M (архитектура RDNA) опережает дискретные видеокарты GeForce MX450

В обзоре на Zhihu демонстрируется потенциал графической подсистемы Radeon 600M в сравнении с дискретной видеокартой GeForce MX450 (видеочип GP107 на базе архитектуры Pascal), предназначенной для использования в ультратонких ноутбуках. С появлением iGPU на базе RDNA2 такие решения, скорее всего, будут постепенно выводиться с рынка, поскольку на смену им придёт интегрированная графика.

Интегрированный GPU AMD Radeon 680M (архитектура RDNA) опережает дискретные видеокарты GeForce MX450

В тестах 3DMark графика Radeon 680M быстрее, чем GeForce MX450 с энергопотреблением 25 Вт. Интегрированное решение AMD предлагает лучшую производительность почти во всех тестах. При этом GPU на базе RDNA2 поддерживает трассировку лучей. Этой функции нет в AMD Ryzen 4000/5000 или GPU Intel Xe-LP, встроенных в мобильные процессоры Alder Lake.

Интегрированный GPU AMD Radeon 680M (архитектура RDNA) опережает дискретные видеокарты GeForce MX450

Обзор также затрагивает тему эффективности графического процессора с учётом конфигурации TDP. Отмечается, что iGPU Radeon 680M с TDP по умолчанию 25 Вт может получить дополнительный прирост производительности на 38% просто за счёт увеличения TDP до 42 Вт. Но в случае урезанной версии Radeon 660M при переходе с 25 Вт на 42 Вт прирост производительности достигает лишь 9%.

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Ресурс ComputerBase, который тестирует ноутбук с APU Ryzen 6000, заметил, что графика Radeon 680M в 3DMark Port Royal быстрее, чем мобильная дискретная версия GeForce RTX 3050. Это тест трассировки лучей, использующий блоки аппаратного ускорения, которые есть как в архитектурах NVIDIA Ampere, так и в AMD RDNA2. Однако в случае решения NVIDIA доступно лишь 4 ГБ памяти, чего просто недостаточно для этого теста. Это ограничение не распространяется на iGPU AMD Radeon 680M, подключенный к системной памяти.

Ресурс PurePC.pl также провел серию тестов ноутбука ROG STRIX G15 с процессором Ryzen 7 6800H.

Встроенный GPU AMD Radeon 680M (архитектура RDNA) опережает дискретные видеокарты GeForce MX450Встроенный GPU AMD Radeon 680M (архитектура RDNA) опережает дискретные видеокарты GeForce MX450

В целом GPU Radeon 600M обеспечивает лучшую производительность, чем GeForce MX450 (25 Вт) и Intel Xe-LP (Core i7-11370H) в тестах с разрешением 1080p. Производительность пока не соответствует уровню GTX 1650 Max-Q, однако в отличие от серии GTX, графический процессор AMD RDNA2 поддерживает трассировку лучей (если это когда-либо будет иметь значение для этого сегмента производительности).

Интегрированный GPU AMD Radeon 680M (архитектура RDNA) опережает дискретные видеокарты GeForce MX450

Ожидается, что компания представит настольную линейку APU Ryzen 6000G к концу года. Благодаря увеличению частоты, настольная версия APU Rembrandt вполне сможет потягаться с видеокартами линейки GTX 16.

Вышли первые ноутбуки с новейшими APU AMD Ryzen 6000 (Rembrandt)

Источник: videocardz


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