Вышли первые ноутбуки с новейшими APU AMD Ryzen 6000 (Rembrandt)

Серия Ryzen 6000 была анонсирована на мероприятии AMD 2022 Product Premiere в рамках выставки CES 2022. И уже сейчас стартуют продажи ноутбуков с этими чипами, сообщает The Verge.

Первым стал Asus ROG Zephyrus G14, в котором используется Ryzen 9 6900HS в сочетании с дискретной графикой Radeon RX 6800S. Это тонкий, но производительный игровой ноутбук с 14-дюймовым экраном.

Первые обзоры показали, что Zephyrus G14 2022 года производительнее прошлогоднего Razer Blade 14 с Ryzen 9 5900HX последнего поколения и RTX 3080. В тесте сравнивали производительность 1080p в нескольких играх с максимальными графическими настройками. И 6800S в большинстве случаев показывал лучшие результаты, чем RTX 3080.

AMD утверждает, что новый чип увеличивает производительность до 15%.

Еще одним ноутбуком с поддержкой новой графики будет Alienware M17 R5 Ryzen Edition. 17-дюймовый игровой ноутбук получил AMD Ryzen 9 6980HX с графическим чипом Radeon RX 6850M XT. Стоимость его пока неизвестна.

В линейке Acer Nitro 5 также появится модель с процессором Ryzen 6000. На выбор предлагаются версии с Ryzen 7 6800H и RTX 3070 Ti. Стоимость начинается с $1099,99.