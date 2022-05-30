Второй сезон Star Wars: The Bad Batch / «Звёздные войны: Бракованная партия» выйдет этой осенью на Disney+

В воскресенье, в последний день мероприятия Disney Star Wars Celebration 2022, компания поделилась первым трейлером второго сезона мультипликационного сериала Star Wars: The Bad Batch / «Звёздные войны: Бракованная партия».

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Напомним, что события сериала Star Wars: The Bad Batch развиваются после завершения сюжета сериала Star Wars: The Clone Wars и рассказывают о пятерке клонов из экспериментальной партии Clone Force 99 (и их юном помощнике Omega), которая существенно отличается по своим генетическим характеристиками от стандартных клонов. Каждый из пяти членов отряда обладает собственной уникальной особенностью, что превращает их в серьезную боевую единицу, которая способна справиться практически с любым врагом.

Судя по трейлеру, история продолжается после пропуска времени, из-за которого участники Clone Force 99 выглядят старше, чем они были в первом сезоне. Каждый из них теперь носит обновлённую броню. Группе главных героев предстоит нелёгкое путешествие, поскольку они пытаются найти место в меняющейся галактике. И ещё в трейлере показали вуки со световым мечом.

Точная дата выхода второго сезона сериала Star Wars: The Bad Batch / «Звёздные войны: Бракованная партия» пока не называется. Известно лишь, что его показ состоится этой осенью на Disney+.

Источник: Engadget