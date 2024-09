Второй сезон The Last Of Us: новый эмоциональный трейлер под музыку Pearl Jam

HBO обнародовал тизер-трейлер второго сезона сериала The Last Of Us / «Одни из нас», который продолжает историю выживания в постапокалиптическом мире. Видео сопровождается песней «Future Days» группы Pearl Jam.

В новом сезоне зрители снова увидят знакомых персонажей: Джоэла (Педро Паскаль), Элли (Белла Рамзи) и брата Джоэла, Томми (Габриэль Луна). Создатели сериала также представили новых актеров, которые присоединятся к основному составу.

Среди новичков — Кейтлин Дивер в роли Эбби, Изабела Мерсед как Дина и Янг Мазино в образе Джесси. К ним присоединятся Ариэла Барер (Мел), Тати Габриэль (Нора), Спенсер Лорд (Оуэн), Дэнни Рамирес (Мэнни) и Джеффри Райт (Айзек). Кэтрин О’Хара появится в гостевой роли. Сценаристами и исполнительными продюсерами сериала являются Крейг Мэйзин и Нил Дракманн.

Официальное описание сюжета раскрывает, что после пяти лет относительного спокойствия прошлое настигает Джоэла и Элли. Это приводит к конфликту между ними и столкновению с еще более опасным и непредсказуемым миром.

Первый сезон «Одни из нас» стал самым популярным дебютным сезоном в истории HBO. Сериал получил восемь номинаций на премию «Эмми», в частности за актерскую игру Паскаля и Рамзи, а также как лучший драматический сериал.

Дата выхода второго сезона пока не объявлена, но известно, что премьера состоится в следующем году. Интересно, что тизер появился 26 сентября — в «День Последних из нас», который во вселенной игры обозначает начало пандемии грибка кордицепс.

Второй сезон «Одни из нас» должен выйти в 2025 году.

Источник: Hollywoodreporter