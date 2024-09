Во втором сезоне The Last Of Us покажут «важную предысторию», которой не было в игре, — Нил Дракманн

Нил Дракманн, создатель The Last Of Us («Последние из нас») и руководитель студии Naughty Dog, поделился интересной информацией о предстоящем втором сезоне телесериала.

Дракманн отметил:

«Есть кое-что в этом сезоне, чего я очень жду — вещи, на которые мы намекали. Один эпизод особенно приходит на ум. Я думаю, фанаты игры будут в восторге, потому что он действительно рассказывает много о предыстории этого важного персонажа. В игре у нас не было возможности сделать это».

Также Нил подчеркнул, что такие дополнительные элементы обогащают опыт как для зрителей сериала, так и для игроков.

«Если вы познакомились с обеими версиями, они становятся богаче друг для друга», — добавил он.

Дракманн также отметил, что команда сериала стремится найти баланс между верностью оригинальному материалу и созданием нового контента.

«Наша цель — рассказать лучшую историю. Мы смотрим на контент игры и определяем, что можно адаптировать без изменений, а где можно расширить мир», — объяснил он.

Второй сезон The Last Of Us планируют выпустить в 2025 году. Он будет базироваться на игре The Last of Us Part II, но, как видим, будет иметь свои уникальные элементы. В первом сезоне создатели сериала тоже показали то, чего не было в игре: историю любви «выживальщика» Билла и его партнера Фрэнка, что вызвало негативную реакцию фанатов.

Напомним, в начале года Нил Дракманн на Youtube-канале Naughty Dog неожиданно заявил, что The Last of Us Part 3 вполне может быть в разработке.