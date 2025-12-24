Второй том "Очень странных дел" будет длиться менее 3,5 часов

Создатели «Очень странных дел» Росс и Мэтт Дафферы раскрыли продолжительность эпизодов во втором томе — несмотря на давние слухи, ни один не превышает двух часов.

Общая продолжительность трех серий во втором томе — до 3,5 часа, тогда как третий том (в который входит один финальный эпизод) будет составлять 2 часа 8 минут.

Второй том

Эпизод 5, Shock Jock — 1 час 8 мин

Эпизод 6, Escape From Camazotz — 1 час 15 мин

Эпизод 7, The Bridge — 1 час 6 мин

Третий том

Эпизод 8 (финал) — 2 часа 8 минут

Напомним, что украинские зрители смогут посмотреть второй том «Очень странных дел» на Netflix 26 декабря, а финал — 1 января.

«Очень странные дела» — это один из самых популярных сериалов Netflix в жанре научной фантастики, который стартовал с рассказа о таинственном исчезновении мальчика в вымышленном городке Хокинс. Его ищут мать и друзья, заручившись помощью местного шерифа и девочки со сверхспособностями Од, раскрывая тайные эксперименты правительства и существование параллельного мира.

В финальном сезоне команда настраивается на последнюю битву с существом по имени Векна, он же Генри Крилл. Первый том, напомним, раскрыл новые сверхспособности Уилла, а Од отыскала свою названую сестру — фактически команда Хокинса утроила свои силы, хотя по слухам, борьба будет не менее тяжелой и принесет «самую жестокую» смерть в истории шоу.

Дафферы также обещали наконец раскрыть все секреты «Очень странных дел», касающиеся появления Изнанки и выбора Уилла для похищения в первом сезоне. Они также уверены, что не повторят ошибок «Игры престолов» в финале, а шансы на жалобы от фанов составляют 0,5%».