Новости Кино 24.12.2025 comment views icon

Второй том "Очень странных дел" будет длиться менее 3,5 часов

Другий том "Дивних див" триватиме менше 3,5 години

Создатели «Очень странных дел» Росс и Мэтт Дафферы раскрыли продолжительность эпизодов во втором томе — несмотря на давние слухи, ни один не превышает двух часов.

Общая продолжительность трех серий во втором томе — до 3,5 часа, тогда как третий том (в который входит один финальный эпизод) будет составлять 2 часа 8 минут.

Второй том

  • Эпизод 5, Shock Jock — 1 час 8 мин
  • Эпизод 6, Escape From Camazotz — 1 час 15 мин
  • Эпизод 7, The Bridge — 1 час 6 мин

Третий том

  • Эпизод 8 (финал) — 2 часа 8 минут

Напомним, что украинские зрители смогут посмотреть второй том «Очень странных дел» на Netflix 26 декабря, а финал — 1 января.

«Очень странные дела» — это один из самых популярных сериалов Netflix в жанре научной фантастики, который стартовал с рассказа о таинственном исчезновении мальчика в вымышленном городке Хокинс. Его ищут мать и друзья, заручившись помощью местного шерифа и девочки со сверхспособностями Од, раскрывая тайные эксперименты правительства и существование параллельного мира.

Творці серіалу "Дивні дива" кажуть, що п'ятий сезон принесе "ідеальний фінал": "Шанси на скарги складають 0,5%"

В финальном сезоне команда настраивается на последнюю битву с существом по имени Векна, он же Генри Крилл. Первый том, напомним, раскрыл новые сверхспособности Уилла, а Од отыскала свою названую сестру — фактически команда Хокинса утроила свои силы, хотя по слухам, борьба будет не менее тяжелой и принесет «самую жестокую» смерть в истории шоу.

Другий том "Дивних див" триватиме менше 3,5 години

Дафферы также обещали наконец раскрыть все секреты «Очень странных дел», касающиеся появления Изнанки и выбора Уилла для похищения в первом сезоне. Они также уверены, что не повторят ошибок «Игры престолов» в финале, а шансы на жалобы от фанов составляют 0,5%».

Спецпроекты
Замість viber-чатів – застосунок і CRM. Як ми запустили власні IT-рішення – досвід Європейського колегіуму
Чорна п’ятниця на MOVA: що варто купити в період розпродажу – від пилососів до стайлерів

«Сезон испорчен»: создатель Fallout говорит, что «Очень странные дела» допустили «критическую» ошибку в правилах Dungeons & Dragons

Популярные новости

arrow left
arrow right
Трейлер sci-fi фильма "Проект Аве Мария" — Райан Гослинг борется с космической амнезией
"Очень странные дела" заставили Apple обновить график выхода сериала "Плюрибус" — финал выйдет раньше
Новый трейлер второго сезона "Фолаут" / Fallout: Люси, Маколей Калкин и гражданская война
Ева Грин сыграет в "Уэнздей" тетю Офелию
Сериал Netflix "точно предсказал" российскую ядерную торпеду "Посейдон" — за две недели до испытаний
Замена "Медленным лошадям": на Apple TV вышел новый детектив по произведениям Мика Херрона
На Apple TV завершился сериал "Плюрибус": все 9 эпизодов доступны для просмотра
"Канон — это то, что происходит в шоу": создатели "Фоллаут" объяснили, почему во 2 сезоне не будет финала "в стиле New Vegas"
"Прощайте, неудачники": трейлер финала "Добро пожаловать в Дерри" анонсирует эпическую битву с Пеннивайзом
СМИ: Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун обвинила Дэвида Харбора в буллинге на съемках
Фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек" получил первый постер и дату релиза — сначала в кинотеатрах
На Netflix вышел финальний сезон "Очень странных дел" — стриминг упал от "нашествия" зрителей
Создатель "Во все тяжкие" говорит, что ему надоело писать о плохих парнях: "Слишком много людей подражают Уолтеру Уайту"
Новая "Игра в кальмара" с Кейт Бланшетт — известна дата начала съемок и детали сюжета
Дочь Умы Турман рассказала, как мать готовила ее к работе с Тарантино: "Только не снимай обувь"
"V значит Вендетта" получит сериал от Джеймса Ганна спустя 20 лет после фильма
Забудьте о Breaking Bad: Винс Гиллиган говорит, что "Плюрибус" — лучший из его сериалов
Зумеры не хотят возвращаться в офисы, чтобы спокойно смотреть сериалы — 84% просматривают их на фоне во время работы
На Netflix вышел 4-й сезон "Ведьмака" — впервые без Генри Кавилла
Четвертый сезон "Ведьмака" получил худшие оценки в истории шоу — 19% от зрителей на Rotten Tomatoes
Появилось расписание 2-го сезона "Фоллаут": по эпизоду в неделю, а не за раз
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить