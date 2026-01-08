Видео демонстрации NVIDIA DLSS 4.5 Dynamic MFR с CES 2026, — Wccftech

Технология NVIDIA DLSS 4.5 и динамическая генерация многих кадров, несомненно, стали самым большим объявлением в сфере игр, сделанным на CES 2026. Вот что увидели посетители выставки.

Издание Wccftech посетило CES 2026 и ознакомилось с демонстрациями NVIDIA DLSS 4.5доступными на стенде, среди которых и динамическая генерация. В частности, особенно впечатлило улучшение освещения, которое обеспечивает модель Transformer второго поколения в игре Black Myth: Wukong. Представитель NVIDIA объяснил этот эффект:

«Для этого есть очень техническая причина. Движок выполняет математические вычисления в так называемом физическом пространстве, что соответствует тому, как на самом деле работает физика. Он не оперирует гаммой и тому подобным. Он оперирует, по сути, математикой реальной жизни: как будто свет идет сюда, этот свет имеет такое количество нит, а затем в определенный момент конвейера он тонально разлагается и переносится на ваш дисплей. Более старый K DLSS накапливает данные в конце этого процесса, то есть после тонального разложения. Он теряет некоторые из этих данных, например, светлые участки. TAA также может иметь эту проблему, но здесь мы перемещаем новый пресет ближе к движку, чтобы он «видел» больше, чем движок пытается показать, учитывая освещение, поэтому он теряет меньше деталей светлых участков».

Что касается Dynamic MFR — технология не будет доступна до весны, но демонстрировалась на стенде NVIDIA на CES 2026. Помимо режима 6X (пять дополнительных кадров, отображаемых помимо реального), обновление также представит интеллектуальную систему, способную ориентироваться на максимальную частоту обновления конкретного дисплея. В демонстрации показана работа технологии на 240 Гц дисплея 1440p.

«Если бы вы перешли к сцене, где частота кадров повысилась до 300, вы бы увидели, что множитель снижается, потому что вы бы генерировали кадры, которые просто выбрасывались, не так ли? Это более разумный способ его использования. Если вы подойдете к одному из окон, сцена станет намного светлее. Вы увидите, что частота кадров растет, а затем система начнет снижать множитель, потому что будет знать, что вам не нужно генерировать столько кадров. Если вы перейдете, частота кадров снизится, потому что это более интенсивная сцена, и она снова начнет повышать множитель», — комментирует представитель NVIDIA.

NVIDIA также обещает улучшение кадра и лучшую точность рендеринга интерфейсов в игре. Но с этим также придется подождать.