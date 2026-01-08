Новости Технологии 08.01.2026 comment views icon

Видео демонстрации NVIDIA DLSS 4.5 Dynamic MFR с CES 2026, — Wccftech

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Офіційно: NVIDIA представила DLSS 4.5, 6x MFG та монітори з G-SYNC Pulsar

Технология NVIDIA DLSS 4.5 и динамическая генерация многих кадров, несомненно, стали самым большим объявлением в сфере игр, сделанным на CES 2026. Вот что увидели посетители выставки.

Издание Wccftech посетило CES 2026 и ознакомилось с демонстрациями NVIDIA DLSS 4.5доступными на стенде, среди которых и динамическая генерация. В частности, особенно впечатлило улучшение освещения, которое обеспечивает модель Transformer второго поколения в игре Black Myth: Wukong. Представитель NVIDIA объяснил этот эффект:

«Для этого есть очень техническая причина. Движок выполняет математические вычисления в так называемом физическом пространстве, что соответствует тому, как на самом деле работает физика. Он не оперирует гаммой и тому подобным. Он оперирует, по сути, математикой реальной жизни: как будто свет идет сюда, этот свет имеет такое количество нит, а затем в определенный момент конвейера он тонально разлагается и переносится на ваш дисплей. Более старый K DLSS накапливает данные в конце этого процесса, то есть после тонального разложения. Он теряет некоторые из этих данных, например, светлые участки. TAA также может иметь эту проблему, но здесь мы перемещаем новый пресет ближе к движку, чтобы он «видел» больше, чем движок пытается показать, учитывая освещение, поэтому он теряет меньше деталей светлых участков».

Что касается Dynamic MFR — технология не будет доступна до весны, но демонстрировалась на стенде NVIDIA на CES 2026. Помимо режима 6X (пять дополнительных кадров, отображаемых помимо реального), обновление также представит интеллектуальную систему, способную ориентироваться на максимальную частоту обновления конкретного дисплея. В демонстрации показана работа технологии на 240 Гц дисплея 1440p.

«Если бы вы перешли к сцене, где частота кадров повысилась до 300, вы бы увидели, что множитель снижается, потому что вы бы генерировали кадры, которые просто выбрасывались, не так ли? Это более разумный способ его использования. Если вы подойдете к одному из окон, сцена станет намного светлее. Вы увидите, что частота кадров растет, а затем система начнет снижать множитель, потому что будет знать, что вам не нужно генерировать столько кадров. Если вы перейдете, частота кадров снизится, потому что это более интенсивная сцена, и она снова начнет повышать множитель», — комментирует представитель NVIDIA.

NVIDIA также обещает улучшение кадра и лучшую точность рендеринга интерфейсов в игре. Но с этим также придется подождать.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Производитель отказал в возврате средств за RTX 5070 Ti из-за "повреждения платы", о котором владелец не подозревал
ИИ против геймеров: AMD и NVIDIA сократят производство недорогих видеокарт, Asus "урежет" конфигурации памяти
"1600-ваттная" видеокарта потребляет только 1000 Вт: MSI RTX 5090 Lightning представлена официально
Anthropic, Microsoft и NVIDIA объявили о стратегическом партнерстве: Azure получит Claude, а компания Хуанга — $30 млрд
Gigabyte заменила термогель, вытекающий из видеокарт: RTX 5070 Ti Windforce V2 получила термопрокладки
Кажется, через нее курили: ютубер восстановил видеокарту Asus GeForce 9800 GT, забитую смолами и табаком
25 лет назад Microsoft представила DirectX 8 — программируемые шейдеры в корне изменили игры
Неофициально: NVIDIA отменила RTX 50 SUPER из-за дефицита памяти 3 ГБ GDDR7
NVIDIA не будет поставлять видеопамять партнерам — это выбьет с рынка небольших производителей видеокарт
Прогресс наоборот: NVIDIA "посмотрит" на возрождение старых видеокарт, AMD "активно работает" над возвращением Zen 3
Видеокарту 20 века 3dfx Voodoo2 запустили на ПК с Windows 11 и Ryzen 9 9900X
Acer на CES 2026: ноутбуки Aspire AI, Swift AI, Predator и Nitro, мониторы, 5G и электросамокат
ИИ-пузырь сдувается: Dell отказывается от AI-маркетинга ноутбуков
Первый тест Intel Core Ultra X9 388H: для 1080p дискретная видеокарта не нужна
Сравнение AMD FSR Ray Regeneration с NVIDIA DLSS Ray Reconstruction в Call of Duty: Black Ops 7
Китайская видеокарта Fuxi A0 поддерживает трассировку лучей и масштабирование на основе графического IP Imagination DXD
"Кипятильник" за $4000: ютубер подал 750 Вт на 800-ваттную Asus ROG Matrix RTX 5090 только через 12V-2×6
Слышали о видеокарте AMD BC250? На майнинговом монстре на базе PlayStation 5 запустили GTA 5 и Cyberpunk 2077
AMD выпустила FSR Redstone: новая генерация кадров, регенерация лучей и масштабирование для Radeon RX 9000
Когда выйдет NVIDIA RTX 60: первые данные о релизном окне и процессоре
Криво это норма: ASUS говорит, что неровный разъем ROG Matrix RTX 5090 является частью дизайна
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить