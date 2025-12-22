Новости WTF 22.12.2025 comment views icon

Видео постороннего ютюбера случайно оказалось на сайте Белого дома: “Знал бы — оделся бы получше”»

Відео стороннього ютубера випадково опинилося на сайті Білого дому: “Знав би, вдягнувся б краще”

В пятницу Белый дом сообщил о начале расследования после того, как YouTube-видео некоего бородача внезапно появился на официальном сайте администрации, сообщает Bloomberg. Белый дом пока не может объяснить, как стрим случайного ютубера оказался на его сайте.

Стрим вел блогер RealMattMoney. На скриншоте Bloomberg его видно в разделе «Live News» на сайте Белого дома: типичный стримерский сетап, геймерские наушники, темно-серая футболка. Поверх видео — чат трансляции, где зрители хвалят его аналитику. Под окном видео — название стрима, оформленное элегантным шрифтом Белого дома, с обещанием «без рекламы посреди стрима», а также небольшое описание с предложением скидки $10 по клику на ссылку сервиса StreamYard.

На сайті Білого Дому з'явився раптовий стрім випадкового ютюбера
По данным Bloomberg, трансляция была видима в разделе «Live News» на официальном сайте Белого дома незадолго до полуночи в четверг, появляясь и исчезая в течение примерно часа. Сам 34-летний блогер RealMattMoney, настоящее имя которого Мэтт Фарли, дает своей аудитории инвестиционные советы. Вне камеры он работает нефтяным инженером в Техасе и является сторонником президента Трампа, сообщил он Bloomberg. Он также утверждает, что не имел никакого представления о происходящем.

«Это же не может быть правдой, да? Я просто пытался постримить с друзьями. Если бы я знал, что окажусь на странице Белого дома, то по крайней мере оделся бы немного иначе», — написал он в пятницу в X, реагируя на публикацию.

На сайті Білого Дому з'явився раптовий стрім випадкового ютюбера
В соцсетях RealMattMoney также пожаловался на упущенную возможность произвести впечатление на «своего лидера», отметив, что сказал бы что-то другое, чем о личных финансах, и попросил «встретиться с POTUS» (официальный логин Президента США). Сейчас, по данным Bloomberg, непонятно, эти пять минут славы Фарли стали результатом взлома или случайной публикации. Хотя инцидент выглядит в основном невинным, он неизбежно вызовет вопросы, учитывая послужной список администрации Трампа по провалам в кибербезопасности, в частности случай, когда министр обороны Пит Гегсет случайно слил секретные планы бомбардировок в незащищенном групповом чате, или когда взломали аккаунт сына Трампа или использовали фейковые логины в соцсетях.

Источник: Futurism.com

