Видеокарта Adreno X1 в Snapdragon X Elite — Qualcomm раскрыла детали

За несколько дней до официального запуска ноутбуков с Qualcomm Snapdragon X компания раскрыла больше деталей о графической архитектуре Adreno X1. Это первое поколение интегрированной графики для процессоров серии X для Windows. Цифра «1» обозначает поколение, преемники которого будут называться Adreno X2 и тому подобное. Самая высокая конфигурация, X1-85, включает «8» для уровня GPU и «5» для самого чипа.

Графический процессор Adreno X1 содержит до 6 шейдерных процессоров, которые объединяют 1536 ALU FP32 и способны обрабатывать 96 текселов за цикл. Он может похвастаться производительностью до 4,6 TFLOPS на пике и может обрабатывать до 72 гигапикселей в секунду.

Adreno X1 поддерживает основные графические API, включая DirectX 12.1 (Shader Model 6.7), DirectX 11, Vulkan 1.3 и OpenCL 3.0. Компания предоставила сравнение X1-85 с Core Ultra 7 155H (с 8 ядрами Xe), хотя полные характеристики эталонной платформы не доступны. Qualcomm утверждает, что Adreno X1-85 может сравниться или превзойти графику Intel в нескольких играх с разрешением 1080p. Однако детали относительно настроек неизвестны.

Кроме того, Qualcomm показала Adreno Control Panel, программу для оптимизации игр и обновления драйверов с ежемесячными обновлениями. Это похоже на то, что предлагают более крупные поставщики видеокарт Ноутбуки с Qualcomm Snapdragon X официально появятся в продаже 18 июня. Потребители уже могут предварительно заказать новые системы, но стоит дождаться независимых тестов.

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Источник: VideoCardz

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