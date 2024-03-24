Новости Устройства 24.03.2024 в 22:03 comment views icon

Видеокарта RTX 3050 6 ГБ безумно популярна в Китае — NVIDIA уже подняла рекомендованную цену

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Андрей Русанов

Автор сайта

Видеокарта RTX 3050 6 ГБ безумно популярна в Китае — NVIDIA уже подняла рекомендованную цену

Несмотря на крайне «обрезанную» конфигурацию, новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ стала очень популярной в Китае. На фоне прекращения выпуска GTX 1650 и GTX 1050 она кажется неплохим бюджетным вариантом. Партнер NVIDIA в стране AIB рассматривает возможность повышения цены.

Недавно выпущенная видеокарта NVIDIA RTX 3050 6 ГБ становится популярной среди потребителей бюджетных решений, которые стремятся заменить или найти эквивалент картам GTX. Несмотря на горячую конкуренцию в сегменте до $200 долларов США со стороны Intel Arc A580/A750 и AMD RX 6600, видеокарта получила популярность в Китае как замена GTX 1650 и GTX 1050, которые очень распространены в стране. Спрос позволяет партнерам NVIDIA AIB скорректировать цену и повысить собственную маржу.

На форумах Chinese Board Channels также сообщается, что NVIDIA уведомила партнеров о повышении рекомендованной цены 3050 6 ГБ с $195 до $210. Рост небольшой, но подтверждает популярность. Но повышение стоимости может дать преимущество таким конкурентам, как Intel Arc A580 и Radeon RX 6600 8 ГБ.

Напомним, NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ имеет графический процессор GA107-325 с 2304 вычислительными ядрами, что на 10% меньше, чем у модели с 8 ГБ памяти. Тактовая частота процессора составляет 1470 МГц, что на 17% ниже, чем у варианта на 8 ГБ. На борту установлено 6 ГБ видеопамяти, которая работает через 96-битную шину, по сравнению с 8 ГБ 128-бит в оригинальной модели. Видеокарта примерно на 20% медленнее модели с 8 ГБ. Американские розничные торговцы в настоящее время продают ее по начальной цене $169, но большинство вариантов стоят от $179.

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Источник: Wccftech

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