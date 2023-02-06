Видеокарты после майнинга не так ужасны, как принято считать – LinusTechTips успешно протестировал 17 из 19 адаптеров

Канал LinusTechTips поделился новым видео, показывающим преимущества покупки подержанных видеокарт, – даже если они использовались для майнинга. Авторы поставили целью опровергнуть распространенный миф о том, что карты после майнинга – плохая покупка, и показать наглядно, что они могут быть в таком же хорошем или даже лучшем состоянии по сравнению с бывшими в употреблении видеокартами рядовых геймеров.

Для тестирования LinusTechTips приобрели множество видеокарт, которые в какой-то момент времени были популярными среди майнеров. В их число входят NVIDIA RTX 3060, RTX 3080 10 ГБ, AMD Radeon RX 5700 XT и другие, общим количеством 19 штук. Все модели сравнивались с менее интенсивно использовавшимися аналогами.

Для тестирования GPU использовался Kombuster, после чего запускались несколько игр класса ААА в разрешении 1080P, 1440P и 4K. Любая видеокарта, которая работала на 3% хуже эталонного аналога считалась неисправной.

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В целом, проверку прошли почти все видеокарты, включая все бывшие в употреблении RTX 3070, RTX 3080, большинство RTX 3060 и большинство графических процессоров RX 5700 XT. Проблемы возникли лишь с двумя моделями: Gigabyte Eagle RTX 3060 OC и Sapphire Pulse RX 5700 XT.

RTX 3060 от Gigabyte стала полным провалом: температура, превышающая 100°C, обуславливала крайне низкие частоты работы. Ютубер проверил целостность VRAM – память полностью провалила тест. Графический адаптер RX 5700 XT был не так плох, но провалил тест Kombustor, поддерживая тактовую частоту на более чем 3% ниже по сравнению с эталонной моделью, LTT RX 5700 XT. Но в играх видеокарта показала отлично, с практически идентичной производительностью по сравнению с другими протестированными RX 5700 XT.

Помимо этих двух карт, все остальные адаптеры работали безупречно и эффективно работали так же хорошо, как когда они были новыми. Опять же, стоит отметить, что все эти видеокарты, вероятно, использовались майнерами в какой-то момент их жизненного цикла.

Покупка б/у видеокарт, конечно, более рискованна, чем приобретение новых. Об этом говорят и их производители: по заявлению Palit, после интенсивного использования карты могут терять до 10% производительности. Как и в случае с любыми другими изделиями, их ресурс снижается после эксплуатации.

Риску подвержена система охлаждения – нередко у таких видеокарт выходят из строя контроллеры вентилятора и другие элементы, вследствие долговременного постоянного нагрева платы, пересыхает термопаста, утрачивают свойства термопрокладки. Также недобросовестные продавцы и достаточно квалифицированные майнеры перепаивают компоненты.

Тем не менее большинство предлагаемых видеокарт действительно способны проработать несколько лет без проблем. Покупать видеокарту после майнинга лучше у продавцов, предлагающих возврат в течение несколько месяцев. Желательно обладать соответствующей квалификацией, чтобы оценить предлагаемое изделие перед покупкой, а также иметь возможность в последующем снять систему охлаждения для замены термоинтерфейса или заменить ее в случае поломки.

Источник: Tom’s Hardware