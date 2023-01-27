NVIDIA RTX 4090 занадто велика? Alphacool пропонує ультракомпактну систему водяного охолодження для розміщення відеокарти в одному слоті PCI-E

Розмір системи охолодження найшвидшої користувацької відеокарти охолодження NVIDIA RTX 4090 увійшов до мемів. Готові варіанти відеокарт від різних виробників займають щонайменше три слоти, а також чималий простір у довжину та ширину.

При цьому здебільшого графічний процесор розташований на відносно короткій платі. Alphacool має рішення, що дозволяє розмістити флагман продуктивності всього в одному слоті PCI-E.

Ютуб-канал Optimum Tech опублікувала відеоогляд найменшого водоблоку 4090, доступного в цей час – Alphacool ES Geforce RTX 4090. Розглянутий кулер, модель 13395, поки що сумісний kbit з відеокартами кількох виробників: Inno3D ICHILL (що фігурує у відео), KFA2 RTX 4090 SG, та Galax RTX 4090 SG.

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Існує безліч інших водоблоків RTX 4090, зокрема кілька однослотових варіантів від EKWB, але жоден з них не є таким компактним, як ця модель Alphacool. Звісно, ​​при розміщенні потрібно враховувати радіатор, вентилятори та інші компоненти контуру рідинного охолодження.

Лінійка Enterprise Alphacool насправді не є призначеною для домашнього використання. Ідея у тому, щоб розмістити до чотирьох карта RTX 4090 у один сервер або робочу станцію – як заміну професійних відеокарт або в інших цілях. Але й зі звичайним ігровим навантаженням система справляється непогано:

Така можливість досить цікава: замінити одну професійну картку вартістю від $6000 кількома картками споживчого рівня. Все ще дорого для звичайного користувача, але може бути цікавим для професійної роботи з ШІ, 3D-рендерінгом або іншою діяльністю, пов’язаною з розрахунками або обробкою великої кількості даних.

Джерело: Tom’s Hardware