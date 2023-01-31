Крупный ритейлер назвал самые надежные комплектующие — реже сдают видеокарты Asrock, Gainward и Inno3D, а среди материнских плат лидирует MSI

Крупный швейцарский ритейлер Digitec опубликовал рейтинги на основе собственной гарантийной статистики видеокарт и материнских плат для ПК. Рейтинги основаны на не менее чем 300 случаях гарантийного возврата видеокарт и большого количества «материнок», возвращенных в течение двух лет. Статистика не идеальна по выборке и не учитывает такие специфические воздействия, как майнинг, но дает некоторое представление.

В рейтинге видеокарт с наименьшим риском дефектов лидерство у компании Dell. Да, многие, как и автор новости, впервые узнали, что Dell делает видеокарты: речь идет о профессиональных графических адаптерах для рабочих станций. Такие видеокарты стоят дороже и имеют лучшее качество сборки. В их конструкции не используются сложные нестандартные решения для охлаждения или заводской разгон, что снижает риски при эксплуатации.

Новичок на рынке видеокарт ASRock, больше известный ка производитель материнских плат, имеет очень небольшое количество претензий – всего 0,3%. ASRock изготавливает видеокарты AMD Radeon двух последних поколений. «Материнки» же ASRock расположились на 4 месте рейтинга с 3,2%, но отстают от лидера всего на 0,4%.

Курс УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ Зберіть свою команду мрії та ведіть її до спільної мети. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Интересно отметить хороший результат популярных в Украине бюджетных брендов Inno3D и Gainward – 0,5% и 0,4%. Похоже, они заслужили любовь покупателей не только привлекательной ценой. Еще один востребованный «бюджетник», Palit, имеет уже 0,7% гарантийного брака.

Из 17 брендов самый высокий процент брака приходится на Sapphire и XFX – эксклюзивные бренды AMD. К чести Sapphire, производитель быстрее всего рассматривает обращения по гарантии – в среднем, на это уходит 3 дня, против недели или двух у конкурентов.

В сравнении с видеокартами, материнские платы чаще возвращают по гарантии – от 2,8% до 5% проданных изделий. Наименьшее количество возвратов у MSI – 2,8%, однако бренд будет рассматривать заявку неделю. За лидером с минимальным отрывом следуют Asus (2,9%), Gigabyte (3,1%) и ASRock (3,2%). Рассмотрение претензии займет меньше времени в случае с Biostar (почти сразу) или Gigabyte (в среднем 3 дня).

Естественно, статистика не является в полной мере достоверной и не охватывает всех продавцов и регионы. Но некоторые выводы сделать можно – в частности, об отсутствии критической разницы в качестве между недорогими и топовыми брендами компьютерных комплектующих в плане качества сборки.

Источник: VideoCardz