Вышла игра Fallout 4 VR для HTC Vive по цене $60

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Компания Bethesda сообщила о выпуске специальной версии игры Fallout 4 в виртуальной реальности. Она предназначена для запуска совестно с гарнитурой HTC Vive.

Для Fallout 4 VR в виртуальную реальность были перенесены все задания, персонажи и локации. Для этой версии были подготовлены совершенно новые системы боя, создания предметов и строительства. Также доработаны возможности, позволяющие погрузиться в мир игры – в том числе режим движения, настройки «Пип-боя», режим для левшей, дополнительный реалистичный режим скрытности и другие настройки.

Для запуска игры Fallout 4 VR требуется следующая конфигурация системы:

ОС: Windows 7/8.1/10 (64-битные версии)

Процессор: Intel Core i5-4590 или AMD FX 8350 и выше (рекомендуется Intel Core i7-6700K или AMD Ryzen 5 1600X)

Оперативная память: 8 ГБ (рекомендуется 16 ГБ)

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD RX Vega 56 или выше (рекомендуется NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD RX Vega 64)

Свободное место на жестком диске: 30 ГБ

Цена на новую версию Fallout 4 VR установлена в Steam на уровне 1560 грн ($59,99). Владельцам обычной версии Fallout 4 не предлагаются какие-либо льготные условия приобретения версии в виртуальной реальности.