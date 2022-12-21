Виртуальный номер для Telegram продали на аукционе за рекордные $770 000

В недавнем обновлении Telegram, среди прочих нововведений, появилась возможность регистрироваться без SIM-карты — в таком случае для входа используются анонимные (виртуальные) номера, продаваемые на фирменной блокчейн-платформе Fragment. И вот сейчас на аукционе продали довольно заметный лот — за номер с семью одинаковыми цифрами 8 кто-то отдал 300 000 токенов TON, что эквивалентно $770 000.

Пока это абсолютный рекорд платформы Fragment для номеров.

Ранее на платформе Fragment команда Telegram запустила продажу коротких имен пользователей, немалая часть из которых перед этим была отобрана у иранских киберсквотеров. По крайней мере, так утверждал эмиратский программист русского происхождения и основатель Telegram Павел Дуров. Пока рекорд среди имен пользователей на Fragment удерживает лот @news, который в конце ноября продали за 994 000 TON, что эквивалентно $2,5 млн.

Курс УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ Зберіть свою команду мрії та ведіть її до спільної мети. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Относительно токена TON его запустили на децентрализованном блокчейне Open Network, который в свое время разработала команда Telegram — можно вспомнить, как в 2020 году планы по запуску собственной криптовалюты обернулись для Павла Дурова проблемами с регулятором США, немаленьким штрафом в $18,5 млн и убытками. Но, очевидно, Павел Дуров не собирается отступать — в начале декабря он анонсировал создание децентрализованных бирж и кошельков.