HBO раскроет личность Сатоши Накамото в документалке Money Electric: The Bitcoin Mystery уже 9 октября (+трейлер)

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

Американская телесеть HBO обещает показать «бомбу», которая может всколыхнуть весь криптомир. Поэтому готовимся к флуктуациям рынка накануне и, возможно, после премьеры.

Уже на следующей неделе выйдет документальный фильм о создателе (или создателях) блокчейн-сети Биткоин и одноименной криптовалюты. Основателя (или группу людей) знают под псевдонимом Сатоши Накамото, но скрывается за этим именем — до сих пор остается тайной. В течение многих лет десятки самозванцев выдавали себя за Накамото. Среди них — ученый Крейг Райт.

И вот HBO пообещала назвать настоящего Сатоши Накамото в документалке Money Electric: The Bitcoin Mystery. Режиссером и продюсером фильма является известный разоблачитель теории заговора и номинированный на премию «Эмми» Каллен Гобак, создатель «Q: Into the Storm» и «Terms and Conditions May Apply».

A few of you might have wondered why I disappeared. Well, I was tracking down someone else who disappeared. Curious who’s behind Bitcoin?#MoneyElectric: The Bitcoin Mystery drops next Tuesday. It’s going to be a rollercoaster. #Satoshi https://t.co/2B17FZxkqZ — Cullen (@CullenHoback) October 3, 2024

Оригинальный документальный фильм HBO Money Electric: The Bitcoin Mystery покажут 8 октября, в 21:00 (ET/PT), то есть в 4 утра 9 октября (по Киеву), на HBO и стриминговой платформе Max.

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«Прошло уже более 10 лет со времени исчезновения Сатоши, а Bitcoin сегодня угрожает нарушить глобальный финансовый порядок, заставляя страны переосмысливать саму природу денег. Сатоши может стать самым богатым человеком на планете. Известный своими расследованиями скрытых субкультур через цифровую криминалистику, Гобак погружается в мир ключевых игроков, открывает ранее неизвестные доказательства и с юмором распутывает хаотическую историю биткоина и его стремительный взлет. Money Electric» предлагает расследование, которое охватывает весь мир, исследуя мотивы загадочного создателя Биткоина и то, кто может быть Сатоши и какую власть он может получить, если биткоин станет частью нашей повседневной жизни», — говорится в синопсисе.

Правда, комментарии потенциальных зрителей и крипто-профи очень-очень скептические. И сводятся они все к тому, что в фильме не покажут настоящего Сатоши Накамото. И, скорее всего, будет типичный финал вроде «мы все являемся частью…» или «мы уже никогда не узнаем…». Собственно о том, что главными были разработчики ПО, писали неоднократно еще в 2010 году. А что думаете вы по поводу фильма?

Интересно, что с приближением даты выхода документального фильма несколько критокошельков эпохи Сатоши активизировались впервые с 2009 года.

По информации Bitcoin Magazineоколо 250 биткоинов, стоимостью примерно $15 млн по курсу $60,754, было выведено из кошельков в течение последних двух недель. Хотя эти монеты не связаны официально с кошельками, которые использовал Накамото, они оставались неактивными с первых дней существования Биткоина, когда криптовалюта почти ничего не стоила. Владельцы этих кошельков, вероятно, были одними из первых сподвижников Сатоши.

После публикации white paper Комплексное руководство к новой криптовалюте, в котором объясняется его коммерческая, техническая и финансовая информация для потенциальных инвесторов и разработчиков.] Биткоина 31 октября 2008 года, некто под псевдонимом Сатоши Накамото — работая преимущественно через форумы и электронную почту — помог блокчейну набрать популярность, заручившись поддержкой группы криптографов и программистов, известных как «сайферпанки» («CypherPunks»). А потом просто исчез и перестал выходить на связь. Биткоины в кошельках, которые ему приписывают, до сих пор остаются нетронутыми.

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дни Биткоина.

адрес Баланс Примечания 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa 99.72 BTC Генезис-кошелек 12cbQLTFMXRnSzktFkuoG3eHoMeFtpTu3S 18.44 BTC Адрес, который Сатоши использовал для отправки первой межпользовательской биткоин-транзакции Хэлу Финни 12c6DSiU4Rq3P4ZxziKxzrL5LmMBrzjrJX 51.35 BTC 1HLoD9E4SDFFPDiYfNYnkBLQ85Y51J3Zb1 50.08 BTC 1FvzCLoTPGANNjWoUo6jUGuAG3wg1w4YjR 50.01 BTC 15ubicBBWFnvoZLT7GiU2qxjRaKJPdkDMG 50.07 BTC 1JfbZRwdDHKZmuiZgYArJZhcuuzuw2HuMu 50.01 BTC 1GkQmKAmHtNfnD3LHhTkewJxKHVSta4m2a 50 BTC 16LoW7y83wtawMg5XmT4M3Q7EdjjUmenjM 50.02 BTC 1J6PYEzr4CUoGbnXrELyHszoTSz3wCsCaj 50 BTC

Последнее появление Сатоши на форуме датированный13 декабря 2010 года.

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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