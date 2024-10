HBO раскроет личность Сатоши Накамото в документалке Money Electric: The Bitcoin Mystery уже 9 октября (+трейлер)

Американская телесеть HBO обещает показать «бомбу», которая может всколыхнуть весь криптомир. Поэтому готовимся к флуктуациям рынка накануне и, возможно, после премьеры.

Уже на следующей неделе выйдет документальный фильм о создателе (или создателях) блокчейн-сети Биткоин и одноименной криптовалюты. Основателя (или группу людей) знают под псевдонимом Сатоши Накамото, но скрывается за этим именем — до сих пор остается тайной. В течение многих лет десятки самозванцев выдавали себя за Накамото. Среди них — ученый Крейг Райт.

И вот HBO пообещала назвать настоящего Сатоши Накамото в документалке Money Electric: The Bitcoin Mystery. Режиссером и продюсером фильма является известный разоблачитель теории заговора и номинированный на премию «Эмми» Каллен Гобак, создатель «Q: Into the Storm» и «Terms and Conditions May Apply».

A few of you might have wondered why I disappeared. Well, I was tracking down someone else who disappeared.

Curious who’s behind Bitcoin?#MoneyElectric: The Bitcoin Mystery drops next Tuesday. It’s going to be a rollercoaster. #Satoshi https://t.co/2B17FZxkqZ

— Cullen (@CullenHoback) October 3, 2024