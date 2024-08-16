Вышел Geekbench AI — универсальный тест вычислителей искусственного интеллекта

Primate Labs, авторы Geekbench, выпустили первую версию бенчмарка искусственного интеллекта Geekbench AI. Программное обеспечение базируется на Geekbench ML (machine learning), который был доступен некоторое время.

Алгоритмы ИИ работают по-разному на разном оборудовании. Geekbench AI является кроссплатформенным тестом, поэтому пользователи могут увидеть очень разные результаты. По этой причине таблица лидеров будет разделена на три группы: процессоры, видеокарты и NPU (нейронные процессоры).

Тест Geekbench AI будет использовать собственные алгоритмы для проверки скорости новых процессоров. Этот показатель можно сравнить между устройствами в каждой группе, хотя ничто не мешает сравнить телефон с видеокартой на 450 Вт.

Primate Labs объясняет, что тесты искусственного интеллекта намного сложнее, чем тестирование GPU. Необходимо измерять не только сырую вычислительную мощность. Со временем поставщики графических процессоров добавили новые фреймворки и поддержку API, что также должно быть отражено в бенчмарке. Тест Geekbench AI сосредоточен на различных подтестах, но их трудно сравнить с игровыми, которые учитывают масштабирование и генерацию кадров. Разработчик говорит, что учесть особенности еще сложнее для тестов ИИ.

Результаты Geekbench AI будут разделены на три категории: полная точность, полуточность и квантованные оценки. Это решение имеет целью предоставить лучшее понимание того, как разработчики или поставщики аппаратного обеспечения интерпретируют тесты, предлагая больше измерений, подобно тому, как тестирование процессоров концентрируется вокруг одно- и многопоточных показателей.

Пользователи смогут узнать о самом быстром аппаратном обеспечении для ИИ. Официальный рейтинг может меняться несколько медленно при добавлении новых устройств Тест Geekbench AI доступен бесплатно в качестве пробной версии.

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Источник: Geekbench

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