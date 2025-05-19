Snapdragon 7 Gen 4 и Xiaomi XRING 01 сошлись «на ринге» в Geekbench — кто победил?

Раздел Технологии выходит при поддержке

Несколько дней назад Qualcomm представила Snapdragon 7 Gen 4 — мобильный процессор среднего класса, который обеспечивает флагманские возможности. В тот же день Xiaomi анонсировала собственный процессор для смартфонов XRING 01. Достаточно оперативно эти чипы в составе готовых смартфонов уже протестировали в популярном тестовом пакете Geekbench, что дает возможность оценить их уровень производительности.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

Новый процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 появился на платформе Geekbench вместе со смартфоном Honor DNN-AN00. Почти наверняка, это модель Honor 400, поскольку, по прогнозам, Honor 400 Pro будет иметь чип Snapdragon 8 Gen 3. Смартфон, на котором провели тест, имеет 15 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 15.

Первый прогон в Geekbench показал, что Snapdragon 7 Gen 4 действительно обгоняет своего предшественника — Snapdragon 7 Gen 3. В одноядерном тесте новинка набрала 1351 балл, что на 18% больше, чем имел 7 Gen 3 (1147 баллов). А вот в многоядерном тесте прирост производительности еще более впечатляющий — 4145 баллов против 3129 у предыдущей версии, то есть на 32% больше. Следует помнить, что Honor 400, который был на тесте, является лишь предсерийным образцом. Благодаря дальнейшим оптимизациям ПО результаты в тестах могут еще улучшиться.

Xiaomi XRING 01

Новый Xiaomi XRING 01 набрал в своем первом тесте в Geekbench впечатляющие 2709 баллов в одноядерном режиме и 8125 — в многоядерном. Это, между прочим, выше результатов Snapdragon 8 Gen 3! Правда, до более свежего Snapdragon 8s Gen 3 Elite показатели еще немного не дотягивают. Но для дебютного собственного чипа это уже серьезная заявка. К тому же, это первые результаты ─ после оптимизаций можно ждать более высоких результатов.

Впоследствии в Geekbench появилась еще одна запись с результатами Xiaomi XRING 01, но с более низкими баллами: 1860 в одноядерном тесте и 7449 в многоядерном. Это уже уровень между Snapdragon 8 Gen 2 и Gen 3, что может свидетельствовать либо о разной оптимизации прошивок, либо о работе на ранних прототипах.

Интересно, что в описании Geekbench указана довольно нетипичная конфигурация ядер. XRING 01 имеет:

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2 ядра с частотой 1,80 ГГц

2 ядра с частотой 1,89 ГГц

4 ядра с частотой 3,4 ГГц

2 ядра с частотой 3,90 ГГц

В целом получается 10 ядер. Существуют предположения, что самые медленные ядра — это Cortex-A520, а самые мощные — новейшие Cortex-X925, которых еще не было в широком доступе. Но все станет ясно лишь после официальной презентации. Кроме того, подтверждено, что GPU в чипе — это ARM Immortalis-G925 MC16, что обещает мощную графику, в том числе и для игр с трассировкой лучей.

В тестах процессор был установлен в смартфоне с 16 ГБ оперативной памяти — вероятно, это Xiaomi 15S Pro, ведь именно эта модель засветилась ранее с аналогичным кодом 25042PN24C во внутренних файлах Mi Code. Также она уже прошла сертификацию 3C с поддержкой проводной зарядки на 90 Вт.

Если судить по предварительным тестам, Xiaomi XRing O1 — это очень сильный дебют. Чип вполне дотягивает до уровня самых производительных мобильных процессоров Qualcomm.

Источник: notebookcheck 1, 2

Раздел Технологии выходит при поддержке

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