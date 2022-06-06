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Intel переведёт CPU Core 14-го и 15-го поколений (Meteor Lake и Arrow Lake) на сокет LGA-1851, а не LGA-2551

Intel переведёт CPU Core 14-го и 15-го поколений (Meteor Lake и Arrow Lake) на сокет LGA-1851, а не LGA-2551

Вопреки предыдущей информации, для настольных процессоров Intel серий Arrow Lake и Meteor Lake-S будет использовать новый разъём LGA-1851, а не LGA-2551. Кроме того, новые данные указывают, что версия с 2551 контактом и вовсе может не использоваться для сокета LGA в настольных ПК. Вероятно, она будет применяться в других сериях чипов с исполнением BGA.

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Сокет LGA-1851 имеет размеры 45х37,5 мм, что соответствует размерам разъёмов серий LGA1700/1800 для процессоров Alder/Raptor Lake. Таким образом, можно предположить, что сохранится совместимость систем охлаждения.

Единственные изменившиеся размеры — это высота IHS (встроенного теплоотвода). Ранее она составляла 6,73-7,4 мм, теперь будет 6,83-7,49 мм. Это не слишком серьёзное изменение, но оно может потребовать новых креплений для обеспечения совместимости или большего внимания при установке кулеров.

Настольные процессоры Intel Meteor Lake и Arrow Lake получат сокет LGA-1851

Более высокая компоновка может быть следствием использования новой плиточной архитектуры Intel (на базе технологии Foveros) в настольной серии процессоров Meteor Lake. Но это не относится к монолитным процессорам Alder Lake/Raptor Lake для настольных ПК.

На слайде аббревиатура ARL указана перед MTL-S. Возможно, серия Arrow Lake появится раньше, чем Meteor Lake. Следовательно, Arrow Lake-S может стать преемником Raptor Lake. Intel пока не спешит делиться информацией о серии Arrow Lake, хотя уже демонстрировала различные варианты чипов Meteor Lake.

Источник: videocardz


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