Intel переведёт CPU Core 14-го и 15-го поколений (Meteor Lake и Arrow Lake) на сокет LGA-1851, а не LGA-2551

Вопреки предыдущей информации, для настольных процессоров Intel серий Arrow Lake и Meteor Lake-S будет использовать новый разъём LGA-1851, а не LGA-2551. Кроме того, новые данные указывают, что версия с 2551 контактом и вовсе может не использоваться для сокета LGA в настольных ПК. Вероятно, она будет применяться в других сериях чипов с исполнением BGA.

Сокет LGA-1851 имеет размеры 45х37,5 мм, что соответствует размерам разъёмов серий LGA1700/1800 для процессоров Alder/Raptor Lake. Таким образом, можно предположить, что сохранится совместимость систем охлаждения.

Единственные изменившиеся размеры — это высота IHS (встроенного теплоотвода). Ранее она составляла 6,73-7,4 мм, теперь будет 6,83-7,49 мм. Это не слишком серьёзное изменение, но оно может потребовать новых креплений для обеспечения совместимости или большего внимания при установке кулеров.

Более высокая компоновка может быть следствием использования новой плиточной архитектуры Intel (на базе технологии Foveros) в настольной серии процессоров Meteor Lake. Но это не относится к монолитным процессорам Alder Lake/Raptor Lake для настольных ПК.

На слайде аббревиатура ARL указана перед MTL-S. Возможно, серия Arrow Lake появится раньше, чем Meteor Lake. Следовательно, Arrow Lake-S может стать преемником Raptor Lake. Intel пока не спешит делиться информацией о серии Arrow Lake, хотя уже демонстрировала различные варианты чипов Meteor Lake.

Источник: videocardz