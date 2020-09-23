Вышла новая Opera для ПК и Android с переосмысленной функцией синхронизации данных через QR-код





Команда разработчиков Opera представила очередное крупное обновление веб-браузера с расширенными возможностями синхронизации — Opera для Android достигла своей 60-й версии, а Opera для компьютеров – 71-й.

Новая версия флагманского браузера Opera для Android получила полностью переработанную функцию синхронизации, в основе которой теперь лежит обычное сканирование QR-кода для установки соединения между Opera на устройстве Android и Opera для компьютеров на Windows, MacOS или Linux. Пользователи теперь могут просто перейти на opera.com/connect на своем компьютере или планшете и отсканировать отображенный там QR-код с помощью сканера QR-кода в Opera для Android, расположенного прямо на поисковой панели. Сразу после этого между устройствами будут синхронизированы все пароли, закладки, экспресс-панель, история браузера и открытые вкладки, а также интегрированная функция Мой Flow.

Да, популярная функция Мой Flow, которая некоторое время назад была добавлена в браузер Opera Touch, теперь есть и в Opera для Android. Она находится в меню браузера. Функция поддерживает сквозное шифрование, поэтому все личные заметки и любые другие данные, хранящиеся там, будут известны только самому пользователю.

Еще одна новая функция Opera для Android — Подсказки на домашней странице. Она призвана сделать экспресс-панель браузера еще более полезной. Подсказки идентифицируют наиболее часто посещаемые пользователем сайты и затем показывают их в нижней части экспресс-панели. Для рекомендаций система берет данные из нескольких источников, включая оффлайн-страницы и часто посещаемые статьи и домены. При желании эту функциональность можно отключить в настройках.

Новая версия браузера Opera для компьютеров получила новую функцию Easy Files. Теперь прикрепляя файлы в браузере Opera, Easy Files будет показывать список недавно загруженных файлов, помогая тем самым быстро выбрать нужный файл без необходимости искать его в папках или запоминать его имя.