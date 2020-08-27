Вышла юбилейная 25-я прошивка для NVIDIA Shield TV — более продвинутый ИИ-апскейлинг до 4K и расширенные настройки пульта ДУ





NVIDIA сообщила о выпуске юбилейного уже 25-го по счету обновления прошивки для приставок NVIDIA Shield TV — апдейт SHIELD Software Experience Upgrade 8.2 в очередной раз расширяет функциональность моделей актуального поколения Shield TV и Shield TV Pro, а также приносит ряд улучшений для более старых моделей Shield. По правде говоря, NVIDIA знает свою аудиторию, и эта новая порция обновлений адресована энтузиастам домашнего кино и опытным стримерам.

Теперь в сути. Во-первых, в этом апдейте NVIDIA прокачала алгоритмы 4K AI, отвечающие за интеллектуальное повышение разрешения картинки до 4K. До этого момента поддерживались только режимы 720p и 1080p. С новой прошивкой Shield TV Pro и Shield TV могут также апскейлить контент 360p и 1440p (модель Shield TV Pro способна повышать кадровую частоту до 60 к/с).

Кроме того, апдейт существенно расширяет возможности фирменного пульта ДУ — теперь пользователи смогут кастомизировать кнопку меню, назначая на двойное нажатие или длительное удерживание запуск различных действий. Разработчики заявляют в общей сложности 25 действий. Расширенные настройки доступны как пользователям актуальных Shield, так и владельцам моделей прошлых поколений.

Из остального можно отметить улучшенное управление громкостью с помощью СЕС и ИК-передатчика — добавлена поддержка цифровых проекторов и возможность регулировать громкость, даже когда сам Shield не активен, и поддержка адаптивной синхронизации кадров для более старых моделей Shield 2017 и 2015 годов выпуска.

Источник: NVIDIA