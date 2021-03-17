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Вышли обзоры AMD Radeon RX 6700 XT: производительность между NVIDIA GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti

Вышли обзоры AMD Radeon RX 6700 XT: производительность между NVIDIA GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti

Вышли обзоры AMD Radeon RX 6700 XT: производительность между NVIDIA GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti


Как и ожидалось, различные ресурсы опубликовали свои обзоры новой видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT. Это наиболее доступное устройство в лагере «красных», предлагающее GPU на базе архитектуры RDNA 2 и аппаратную поддержку трассировки лучей.

Вышли обзоры AMD Radeon RX 6700 XT: производительность между NVIDIA GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti

Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT содержит GPU Navi 22, который изготавливается по нормам 7-нанометровго технологического процесса. Видеочип включает 40 вычислительных блоков, 40 блоков трассировки лучей, 160 текстурных блоков и 64 блока растровых операций. Базовая частота GPU составляет 2321 МГц, игровая частота – 2424 МГц, повышенная частота – 2581 МГц. Устройство дополнено памятью стандарта GDDR6 объёмом 12 ГБ, которая характеризуется шиной доступа 192 бита и пропускной способностью 384 ГБ/с. Также в наличии имеется 96 МБ памяти Infinity Cache.

Вышли обзоры AMD Radeon RX 6700 XT: производительность между NVIDIA GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti

Предлагаем ознакомиться с результатами AMD Radeon RX 6700 XT на базе материала ресурса The Verge. Компания AMD в качестве целевого разрешения для этой модели называет 1440p. Именно в таком разрешении проводили свои игровые тесты коллеги с сайта The Verge. В следующей таблице представлены результаты сравнительных тестов видеокарт Radeon RX 6700 XT, NVIDIA GeForce RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070 в ряде популярных игр. Тестирование осуществлялось в системе с процессором Intel.

Игра RTX 3060 RTX 3060 Ti RX 6700 XT RTX 3070
AC: Odyssey 57 66 58 72
AC: Valhalla 50 63 75 70
Arkham Knight 126 147 140 156
Borderlands 3 (Badass) 50 65 82 81
Borderlands 3 (Ultra) 55 69 87 86
CS: GO 231 236 225 238
Control 50 63 65 76
Control (RT) 29 37 25 42
Control (RT+DLSS) 51 64 N/A 68
Cyberpunk 2077 38 49 52 55
Cyberpunk 2077 (RT) 18 22 N/A 27
Cyberpunk 2077 (RT+DLSS) 39 45 N/A 52
COD: Warzone 87 102 114 120
DX: Mankind Divided 57 74 89 88
Metro Exodus (Extreme) 27 37 38 44
Metro Exodus (Ultra+RT) 35 47 46 64
Metro Exodus (RT+DLSS) 46 61 N/A 72
Shadow of the Tomb Raider 78 99 105 105
SotR (RT) 47 59 55 72
SotR (RT+DLSS) 57 72 N/A 82
Star Wars Squadrons 125 151 167 165
Watch Dogs: Legion 46 61 64 70
WD: Legion (RT) 27 35 25 42
WD: Legion (RT+DLSS) 50 62 N/A 62
Valheim 60 81 70 89-91

В целом, можно сделать вывод, что новинка от AMD в большинстве игр проигрывает модели GeForce RTX 3070, хотя бывают и некоторые исключения. В то же время Radeon RX 6700 XT в большинстве случаев оказывается быстрее модели GeForce RTX 3060 Ti.

Ресурс Wccftech протестировал новинку в системе с процессором AMD, что позволило воспользоваться преимуществами технологии Smart Access. Авторы этого ресурса пришли к выводу, что иногда новая AMD Radeon RX 6700 XT превосходит в плане производительности модель GeForce RTX 3070, но бывает, что она отстаёт от GeForce RTX 3060 Ti, так что фактически её производительность находится где-то посередине между этими двумя устройствами NVIDIA. В целом, выводы такие же, как и у авторов обзора The Verge.

Вышли обзоры AMD Radeon RX 6700 XT: производительность между NVIDIA GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti

В обзорах также встречаются некоторые нарекания на новую видеокарту. Например, иногда она сильно нагревается под нагрузкой. В одном случае температура GPU достигла 89 градусов Цельсия. Кроме того, AMD пока не готова предложить решение, аналогичное технологии NVIDIA DLSS.

Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT должна поступить в продажу с завтрашнего дня. Её рекомендованная розничная цена составляет $479, хотя в нынешней ситуации глобального дефицита видеокарт она наверняка будет продаваться по более высокой цене.

Также предлагаем ознакомиться с обзорами AMD Radeon RX 6700 XT от других ресурсов.

Сайт Модель AMD Radeon RX 6700 XT
4Gamer Референсная версия AMD
Adrenaline Референсная версия AMD
Benchmark Референсная версия AMD
Bitwit Референсная версия AMD
ComputerBase Референсная версия AMD
Cowcotland MSI GAMING X
Comptoir Hardware Референсная версия AMD
Coreteks Референсная версия AMD
El Chapuzas Informatico MSI GAMING X
Eteknix Референсная версия AMD [VIDEO]
ASUS ROG STRIX OC
MSI GAMING X
SAPPHIRE NITRO+
GIGABYTE GAMING OC
POWERCOLOR HELLHOUND
Eurogamer Референсная версия AMD
GamerMeld Референсная версия AMD
GamersNexus Референсная версия AMD
GDM Референсная версия AMD
Guru3D Референсная версия AMD
ASUS ROG STRIX OC
MSI GAMING X
POWERCOLOR HELLHOUND
XFX MERC 319
Golem Референсная версия AMD
Forbes Референсная версия AMD
HardwareBattle Референсная версия AMD
SAPPHIRE NITRO+
HardwareCanucks AMD REREFENCE
HardwareLuxx AMD REFERNECE
HardwareUnboxed Референсная версия AMD
HardwareUpgrade Референсная версия AMD
HardZone Референсная версия AMD
Hexus Референсная версия AMD
HotHardware Референсная версия AMD
igor’sLAB Референсная версия AMD
io-tech Референсная версия AMD
Jarrod’sTech Референсная версия AMD
JayzTwoCents Референсная версия AMD
KitGuru Референсная версия AMD
LinusTechTips Референсная версия AMD
Lab501 Референсная версия AMD
LanOC Reviews MSI GAMING X
MadBoxPC Референсная версия AMD
MyNavi Референсная версия AMD
Noticias3D Референсная версия AMD
Overclock3D Референсная версия AMD
XFX MERC 319
GIGABYTE GAMING OC
Overclockers XFX MERC 319
Overclocking Референсная версия AMD
POWERCOLOR RED DEVIL
Phoronix Референсная версия AMD
PC Games Hardware Референсная версия AMD [VIDEO]
PC Perspective Референсная версия AMD
PCWatch Референсная версия AMD
PCWorld Референсная версия AMD
PRO Hi-Tech Референсная версия AMD
QuasarZone Референсная версия AMD
GIGABYTE GAMING OC
SweClockers Референсная версия AMD
Tech Critter Референсная версия AMD
Technopat ASUS ROG STRIX OC
Tech of Tomorrow XFX MERC 319
TechPowerUP Референсная версия AMD
ASUS ROG STRIX OC
POWERCOLOR RED DEVIL
MSI GAMING X
SAPPHIRE NITRO+
XFX MERC 319
Tech YES City Референсная версия AMD
The FPS Review Референсная версия AMD
The Verge Референсная версия AMD
ThinkComputers MSI GAMING X
Tom’s Hardware Референсная версия AMD
TweakTown AMD RERERENCE
Uniko’s Hardware Референсная версия AMD
Wccftech Референсная версия AMD
SAPPHIRE NITRO+
MSI GAMING X
VentureBeat Референсная версия AMD
XFASTEST Hong  Kong Референсная версия AMD [VIDEO]
XFASTEST Taiwan Референсная версия AMD
ASUS ROG STRIX OC

 

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