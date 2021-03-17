Вышли обзоры AMD Radeon RX 6700 XT: производительность между NVIDIA GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti

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Как и ожидалось, различные ресурсы опубликовали свои обзоры новой видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT. Это наиболее доступное устройство в лагере «красных», предлагающее GPU на базе архитектуры RDNA 2 и аппаратную поддержку трассировки лучей.

Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT содержит GPU Navi 22, который изготавливается по нормам 7-нанометровго технологического процесса. Видеочип включает 40 вычислительных блоков, 40 блоков трассировки лучей, 160 текстурных блоков и 64 блока растровых операций. Базовая частота GPU составляет 2321 МГц, игровая частота – 2424 МГц, повышенная частота – 2581 МГц. Устройство дополнено памятью стандарта GDDR6 объёмом 12 ГБ, которая характеризуется шиной доступа 192 бита и пропускной способностью 384 ГБ/с. Также в наличии имеется 96 МБ памяти Infinity Cache.

Предлагаем ознакомиться с результатами AMD Radeon RX 6700 XT на базе материала ресурса The Verge. Компания AMD в качестве целевого разрешения для этой модели называет 1440p. Именно в таком разрешении проводили свои игровые тесты коллеги с сайта The Verge. В следующей таблице представлены результаты сравнительных тестов видеокарт Radeon RX 6700 XT, NVIDIA GeForce RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070 в ряде популярных игр. Тестирование осуществлялось в системе с процессором Intel.

Игра RTX 3060 RTX 3060 Ti RX 6700 XT RTX 3070 AC: Odyssey 57 66 58 72 AC: Valhalla 50 63 75 70 Arkham Knight 126 147 140 156 Borderlands 3 (Badass) 50 65 82 81 Borderlands 3 (Ultra) 55 69 87 86 CS: GO 231 236 225 238 Control 50 63 65 76 Control (RT) 29 37 25 42 Control (RT+DLSS) 51 64 N/A 68 Cyberpunk 2077 38 49 52 55 Cyberpunk 2077 (RT) 18 22 N/A 27 Cyberpunk 2077 (RT+DLSS) 39 45 N/A 52 COD: Warzone 87 102 114 120 DX: Mankind Divided 57 74 89 88 Metro Exodus (Extreme) 27 37 38 44 Metro Exodus (Ultra+RT) 35 47 46 64 Metro Exodus (RT+DLSS) 46 61 N/A 72 Shadow of the Tomb Raider 78 99 105 105 SotR (RT) 47 59 55 72 SotR (RT+DLSS) 57 72 N/A 82 Star Wars Squadrons 125 151 167 165 Watch Dogs: Legion 46 61 64 70 WD: Legion (RT) 27 35 25 42 WD: Legion (RT+DLSS) 50 62 N/A 62 Valheim 60 81 70 89-91

В целом, можно сделать вывод, что новинка от AMD в большинстве игр проигрывает модели GeForce RTX 3070, хотя бывают и некоторые исключения. В то же время Radeon RX 6700 XT в большинстве случаев оказывается быстрее модели GeForce RTX 3060 Ti.

Ресурс Wccftech протестировал новинку в системе с процессором AMD, что позволило воспользоваться преимуществами технологии Smart Access. Авторы этого ресурса пришли к выводу, что иногда новая AMD Radeon RX 6700 XT превосходит в плане производительности модель GeForce RTX 3070, но бывает, что она отстаёт от GeForce RTX 3060 Ti, так что фактически её производительность находится где-то посередине между этими двумя устройствами NVIDIA. В целом, выводы такие же, как и у авторов обзора The Verge.

В обзорах также встречаются некоторые нарекания на новую видеокарту. Например, иногда она сильно нагревается под нагрузкой. В одном случае температура GPU достигла 89 градусов Цельсия. Кроме того, AMD пока не готова предложить решение, аналогичное технологии NVIDIA DLSS.

Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT должна поступить в продажу с завтрашнего дня. Её рекомендованная розничная цена составляет $479, хотя в нынешней ситуации глобального дефицита видеокарт она наверняка будет продаваться по более высокой цене.

Также предлагаем ознакомиться с обзорами AMD Radeon RX 6700 XT от других ресурсов.