Вышли обзоры AMD Radeon RX 6700 XT: производительность между NVIDIA GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3060 Ti
Как и ожидалось, различные ресурсы опубликовали свои обзоры новой видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT. Это наиболее доступное устройство в лагере «красных», предлагающее GPU на базе архитектуры RDNA 2 и аппаратную поддержку трассировки лучей.
Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT содержит GPU Navi 22, который изготавливается по нормам 7-нанометровго технологического процесса. Видеочип включает 40 вычислительных блоков, 40 блоков трассировки лучей, 160 текстурных блоков и 64 блока растровых операций. Базовая частота GPU составляет 2321 МГц, игровая частота – 2424 МГц, повышенная частота – 2581 МГц. Устройство дополнено памятью стандарта GDDR6 объёмом 12 ГБ, которая характеризуется шиной доступа 192 бита и пропускной способностью 384 ГБ/с. Также в наличии имеется 96 МБ памяти Infinity Cache.
Предлагаем ознакомиться с результатами AMD Radeon RX 6700 XT на базе материала ресурса The Verge. Компания AMD в качестве целевого разрешения для этой модели называет 1440p. Именно в таком разрешении проводили свои игровые тесты коллеги с сайта The Verge. В следующей таблице представлены результаты сравнительных тестов видеокарт Radeon RX 6700 XT, NVIDIA GeForce RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070 в ряде популярных игр. Тестирование осуществлялось в системе с процессором Intel.
|Игра
|RTX 3060
|RTX 3060 Ti
|RX 6700 XT
|RTX 3070
|AC: Odyssey
|57
|66
|58
|72
|AC: Valhalla
|50
|63
|75
|70
|Arkham Knight
|126
|147
|140
|156
|Borderlands 3 (Badass)
|50
|65
|82
|81
|Borderlands 3 (Ultra)
|55
|69
|87
|86
|CS: GO
|231
|236
|225
|238
|Control
|50
|63
|65
|76
|Control (RT)
|29
|37
|25
|42
|Control (RT+DLSS)
|51
|64
|N/A
|68
|Cyberpunk 2077
|38
|49
|52
|55
|Cyberpunk 2077 (RT)
|18
|22
|N/A
|27
|Cyberpunk 2077 (RT+DLSS)
|39
|45
|N/A
|52
|COD: Warzone
|87
|102
|114
|120
|DX: Mankind Divided
|57
|74
|89
|88
|Metro Exodus (Extreme)
|27
|37
|38
|44
|Metro Exodus (Ultra+RT)
|35
|47
|46
|64
|Metro Exodus (RT+DLSS)
|46
|61
|N/A
|72
|Shadow of the Tomb Raider
|78
|99
|105
|105
|SotR (RT)
|47
|59
|55
|72
|SotR (RT+DLSS)
|57
|72
|N/A
|82
|Star Wars Squadrons
|125
|151
|167
|165
|Watch Dogs: Legion
|46
|61
|64
|70
|WD: Legion (RT)
|27
|35
|25
|42
|WD: Legion (RT+DLSS)
|50
|62
|N/A
|62
|Valheim
|60
|81
|70
|89-91
В целом, можно сделать вывод, что новинка от AMD в большинстве игр проигрывает модели GeForce RTX 3070, хотя бывают и некоторые исключения. В то же время Radeon RX 6700 XT в большинстве случаев оказывается быстрее модели GeForce RTX 3060 Ti.
Ресурс Wccftech протестировал новинку в системе с процессором AMD, что позволило воспользоваться преимуществами технологии Smart Access. Авторы этого ресурса пришли к выводу, что иногда новая AMD Radeon RX 6700 XT превосходит в плане производительности модель GeForce RTX 3070, но бывает, что она отстаёт от GeForce RTX 3060 Ti, так что фактически её производительность находится где-то посередине между этими двумя устройствами NVIDIA. В целом, выводы такие же, как и у авторов обзора The Verge.
В обзорах также встречаются некоторые нарекания на новую видеокарту. Например, иногда она сильно нагревается под нагрузкой. В одном случае температура GPU достигла 89 градусов Цельсия. Кроме того, AMD пока не готова предложить решение, аналогичное технологии NVIDIA DLSS.
Видеокарта AMD Radeon RX 6700 XT должна поступить в продажу с завтрашнего дня. Её рекомендованная розничная цена составляет $479, хотя в нынешней ситуации глобального дефицита видеокарт она наверняка будет продаваться по более высокой цене.
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