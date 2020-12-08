Вышли обзоры референсной версии новой флагманской видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT

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Компания AMD официально выпустила свою новую флагманскую видеокарту Radeon RX 6900 XT на базе графического процессора Navi 21. Новинка получила ценник $999. Первоначально она будет ограничена референсным дизайном, по позже появятся и партнёрские модели.

Для начала освежим в памяти характеристики видеокарты Radeon RX 6900 XT, сравнив устройство с моделями нынешнего и прошлого поколений.

Видеокарта Radeon RX

6900 XT Radeon RX

6800 XT Radeon RX

6800 Radeon RX

5700 XT Radeon RX

5700 Видеочип Navi 21 XTX Navi 21 XT Navi 21 XL Navi 10 XT Navi 10 XL Архитектура RDNA 2 RDNA 2 RDNA 2 RDNA RDNA Техпроцесс, нм 7 7 7 7 7 Количество транзисторов, млрд шт 26,8 26,8 26,8 10,3 10,3 Infinity Cache, МБ 128 128 128 — — Количество вычислительных блоков (CU) 80 72 60 40 36 Количество потоковых процессоров 5120 4608 3840 2560 2304 Количество текстурных блоков 320 288 240 160 144 Количество блоков рендеринга (Render Output Unit, ROP) 128 128 96 64 64 Количество блоков для ускорения трассировки лучей 80 72 60 — — Частота Boost, МГц 2250 2250 2105 1905 1725 Частота Game, МГц 2015 2015 1815 1755 1625 Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 Объем памяти, ГБ 16 16 16 8 8 Частота памяти, МГц 16 000 16 000 14 000 14 000 14 000 Шина памяти, бит 256 256 256 256 256 Вычислительная мощность (FP32), Тфлопс 23,04 20,74 16,17 9,75 7,95 Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 Мощность, Вт 300 300 250 225 180 Дата выхода 8 декабря 2020 18 ноября 2020 18 ноября 2020 7 июля 2019 7 июля 2019 Рекомендованная стоимость, долл США $999 $649 $579 $399 $349

А теперь предлагаем ознакомиться с результатами тестов производительности видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT на базе обзора ресурса Techspot. Обозреватели отмечают, что данная модель отлично подходит для запуска игр в разрешении 1440p или ниже с высокими настройками качества графики. Для тех, кому требуется запуск игр в разрешении 4K и поддержка трассировки лучей, лучше обратить внимание на модель NVIDIA GeForce RTX 3090.

В то же время, обозреватели отмечают, что модель Radeon RX 6900 XT является далеко не лучшей покупкой для любителей игр, и это обусловлено её ценой. Дело в том, что рекомендованная цена новинки составляет $999. Но она обеспечивает прирост производительности над Radeon RX 6800 XT всего лишь на уровне 5-10%. При том, что рекомендованная цена этой модели составляет $649. Если сравнивать с конкурентами, то Radeon RX 6900 XT незначительно опережает GeForce RTX 3080 (цена $699), но уступает модели GeForce RTX 3090 (цена $1499).

Таким образом, обладая небольшим преимуществом в плане технических характеристик и производительности над Radeon RX 6800 XT, модель Radeon RX 6900 XT оказалась неоправданно дорогой. С учётом реальной производительности, её рекомендованная цена должна составлять около $750, считают обозреватели Techspot. Добавим, речь идёт о рекомендованных ценах. Фактические цены сейчас являются ещё более высокими, что вызвано дефицитом новинок.

Также предлагаем ознакомиться с подборкой обзоров видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT и от других ресурсов.