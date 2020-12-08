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Вышли обзоры референсной версии новой флагманской видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT

Вышли обзоры референсной версии новой флагманской видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT

Вышли обзоры референсной версии новой флагманской видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT


Компания AMD официально выпустила свою новую флагманскую видеокарту Radeon RX 6900 XT на базе графического процессора Navi 21. Новинка получила ценник $999. Первоначально она будет ограничена референсным дизайном, по позже появятся и партнёрские модели.

Для начала освежим в памяти характеристики видеокарты Radeon RX 6900 XT, сравнив устройство с моделями нынешнего и прошлого поколений.

ВидеокартаRadeon RX
6900 XT		Radeon RX
6800 XT		Radeon RX
6800		Radeon RX
5700 XT		Radeon RX
5700
ВидеочипNavi 21 XTXNavi 21 XTNavi 21 XLNavi 10 XTNavi 10 XL
АрхитектураRDNA 2RDNA 2RDNA 2RDNARDNA
Техпроцесс, нм77777
Количество транзисторов, млрд шт26,826,826,810,310,3
Infinity Cache, МБ128128128
Количество вычислительных блоков (CU)8072604036
Количество потоковых процессоров51204608384025602304
Количество текстурных блоков320288240160144
Количество блоков рендеринга (Render Output Unit, ROP)128128966464
Количество блоков для ускорения трассировки лучей807260
Частота Boost, МГц22502250210519051725
Частота Game, МГц20152015181517551625
Тип памятиGDDR6GDDR6GDDR6GDDR6GDDR6
Объем памяти, ГБ16161688
Частота памяти, МГц16 00016 00014 00014 00014 000
Шина памяти, бит256256256256256
Вычислительная мощность (FP32), Тфлопс23,0420,7416,179,757,95
ИнтерфейсPCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0PCI-E 4.0
Мощность, Вт300300250225180
Дата выхода8 декабря 202018 ноября 202018 ноября 20207 июля 20197 июля 2019
Рекомендованная стоимость, долл США$999$649$579$399$349

А теперь предлагаем ознакомиться с результатами тестов производительности видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT на базе обзора ресурса Techspot. Обозреватели отмечают, что данная модель отлично подходит для запуска игр в разрешении 1440p или ниже с высокими настройками качества графики. Для тех, кому требуется запуск игр в разрешении 4K и поддержка трассировки лучей, лучше обратить внимание на модель NVIDIA GeForce RTX 3090.

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В то же время, обозреватели отмечают, что модель Radeon RX 6900 XT является далеко не лучшей покупкой для любителей игр, и это обусловлено её ценой. Дело в том, что рекомендованная цена новинки составляет $999. Но она обеспечивает прирост производительности над Radeon RX 6800 XT всего лишь на уровне 5-10%. При том, что рекомендованная цена этой модели составляет $649. Если сравнивать с конкурентами, то Radeon RX 6900 XT незначительно опережает GeForce RTX 3080 (цена $699), но уступает модели GeForce RTX 3090 (цена $1499).

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Таким образом, обладая небольшим преимуществом в плане технических характеристик и производительности над Radeon RX 6800 XT, модель Radeon RX 6900 XT оказалась неоправданно дорогой. С учётом реальной производительности, её рекомендованная цена должна составлять около $750, считают обозреватели Techspot. Добавим, речь идёт о рекомендованных ценах. Фактические цены сейчас являются ещё более высокими, что вызвано дефицитом новинок.

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Также предлагаем ознакомиться с подборкой обзоров видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT и от других ресурсов.

Обзор видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT
СМИСсылка на обзор
4GamerAMD Radeon RX 6900 XT
BenchmarkAMD Radeon RX 6900 XT
BitwitAMD Radeon RX 6900 XT
ComptoirHardwareAMD Radeon RX 6900 XT
ComputerBaseAMD Radeon RX 6900 XT
CoreteksAMD Radeon RX 6900 XT
Eteknix [video]AMD Radeon RX 6900 XT
GamerMeldAMD Radeon RX 6900 XT
GamersNexusAMD Radeon RX 6900 XT
GeekneticAMD Radeon RX 6900 XT
GolemAMD Radeon RX 6900 XT
Guru3DAMD Radeon RX 6900 XT
ForbesAMD Radeon RX 6900 XT
HardwareBattleAMD Radeon RX 6900 XT
HardwareLuxxAMD Radeon RX 6900 XT
HardwareUnboxedAMD Radeon RX 6900 XT
HardwareUpgradeAMD Radeon RX 6900 XT
HKEPCAMD Radeon RX 6900 XT
Hot HardwareAMD Radeon RX 6900 XT
HexusAMD Radeon RX 6900 XT
igor’sLAB [video]AMD Radeon RX 6900 XT
JayzTwoCentsAMD Radeon RX 6900 XT
Joker ProductionsAMD Radeon RX 6900 XT
KitGuru [video]AMD Radeon RX 6900 XT
Lab501AMD Radeon RX 6900 XT
LinusTechTipsAMD Radeon RX 6900 XT
Noticias3DAMD Radeon RX 6900 XT
MadBoxPCAMD Radeon RX 6900 XT
Optimum TechAMD Radeon RX 6900 XT
Overclock3DAMD Radeon RX 6900 XT
Paul’s HardwareAMD Radeon RX 6900 XT
PC Games Hardware [video]AMD Radeon RX 6900 XT
PCWatchAMD Radeon RX 6900 XT
PCWorldAMD Radeon RX 6900 XT
SweClockersAMD Radeon RX 6900 XT
Tech CritterAMD Radeon RX 6900 XT
TechPowerUPAMD Radeon RX 6900 XT
TechtestersAMD Radeon RX 6900 XT
Tech YES CityAMD Radeon RX 6900 XT
TweakTownAMD Radeon RX 6900 XT
Tom’s HardwareAMD Radeon RX 6900 XT
UNIKO’s hardwareAMD Radeon RX 6900 XT
WccftechAMD Radeon RX 6900 XT
XFastest TaiwanAMD Radeon RX 6900 XT

 

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