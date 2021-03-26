Вышли смартфоны moto g100 и moto g50: дисплеи с частотой 90 Гц, батареи ёмкостью 5000 мАч, цена от €230

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В рамках бренда Motorola представлены два новых смартфона среднего уровня moto g100 и moto g50. Обе новинки получили дисплеи с частотой обновления 90 Гц, поддержку связи 5G и аккумуляторы ёмкостью 5000 мАч.

Смартфон moto g50 является более доступным решением и оснащается не самыми производительными комплектующими. Здесь применяется 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+, процессор Snapdragon 480 и 4 ГБ оперативной памяти. Ёмкость встроенного хранилища может составлять 64 или 128 ГБ. Также в наличии имеется слот для установки карты памяти microSD. На задней панели расположена тройная камера. Она включает главный 48-мегапиксельный медуль, 5-мегапиксельный макро модуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины снимаемой сцены. Цена модели moto g50 для рынка Европы составляет от €229,99 за младшую версию, но она может отличаться в разных странах.

Более требовательные пользователи могут приобрести смартфон moto g100. В данном случае доступен 6,7-дюймовый экран с разрешением Full HD+. Аппарат несёт на борту чипсет Snapdragon 870 5G, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной флэш-памяти и слот для карт памяти microSD. Камера на задней панели включает главный 64-мегапиксельный модуль (без оптической стабилизации) и 16-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, также выполняющий роль макро модуля. Главная камера поддерживает запись видео 6K/30p. Фронтальная камера – двойная: 16-мегапиксельная основная и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная. Цена модели moto g100 заявлена на уровне €499,99.

Источник: The Verge