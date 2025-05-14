MediaTek представила Dimensity 9400e ─ субфлагманский чип с ray tracing и Wi-Fi 7

Раздел Технологии выходит при поддержке

В мире мобильных процессоров появился новый мощный претендент на лидерство в предтоповом сегменте — MediaTek Dimensity 9400e. Компания официально представила его на конференции OnePlus Game Strategic Communication Conference в Китае. Судя по характеристикам и возможностям, это несколько улучшенная версия прошлогоднего чипа Dimensity 9300+, которая, тем не менее, несколько уступает флагманским моделям Dimensity 9400 и 9400+.

Характеристики MediaTek Dimensity 9400e

Новый процессор построен на 4-нм технологическом процессе TSMC третьего поколения. Чипсет имеет конфигурацию 1+3+4: одно сверхмощное ядро Arm Cortex-X4 с частотой 3,4 ГГц, еще три мощных ядра Cortex-X4 с частотой 2,85 ГГц и четыре эффективных ядра Cortex-A720 с частотой 2,0 ГГц. Кроме этого, чип имеет 8 МБ кэша L3 и 10 МБ SLC-памяти.

Обработкой графики занимается 12-ядерный графический GPU Immortalis-G720, который поддерживает современные графические технологии, в частности аппаратную трассировку лучей. Заявлено о поддержке технологий Star Speed Engine, Adaptive Control 2.0 и Dimensity Frame Double Technology 2.0+.

Один из ключевых акцентов — искусственный интеллект. Чипсет оснащен нейронным блоком MediaTek NPU 790. Он поддерживает платформу MediaTek NeuroPilot и Development AI kit. Интересно, что новинка работает с популярными языковыми моделями, такими как DeepSeek-R1-Distill и LLaVA-1.5 7B.

Dimensity 9400e также поддерживает быструю оперативную память LPDDR5X с частотой до 8533 МГц и накопители UFS 4 + MCQ. Все это должно обеспечить высокую производительность в играх и задачах генеративного ИИ и быструю загрузку.

Новый процессор поддерживает камеры с сенсорами до 320 Мп. Возможности записи видео представлены поддержкой 8K при 30 к/с и 4K при 60 к/с. Чипсет способен выводить изображение в разрешении 4K с частотой до 120 Гц, а также WQHD до 180 Гц.

Dimensity 9400e может похвастаться почти всеми современными вариантами связи:

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Wi-Fi 7 с пиковой скоростью до 7,3 Гбит/с

Bluetooth 6.0

Поддержка GNSS: GPS, BeiDou, Galileo, Glonass, QZSS, NavIC

Triple Band Triple Concurrency (TBTC) — одновременная работа в трех диапазонах

Мобильные сети: от 2G до 5G, включая Sub-6GHz и mmWave, а также 5G CA, 4G CA, VoNR и другие.

Особенностью является режим Dual SIM Dual Active (DSDA) — одновременная активность двух SIM-карт в 5G/4G-сетях.

За безопасность отвечают функции и технологии Secure Processor, HWRoT, Arm memory Taggling Extension (MTE) Technology и др.

Смартфоны с новым процессором MediaTek Dimensity 9400e появятся на рынке уже до конца этого месяца. OnePlus уже подтвердила, что этот чипсет станет сердцем будущего игрового смартфона OnePlus Ace 5 Racing Edition — он первым получит новый чип.

Источник: thetechoutlook

Раздел Технологии выходит при поддержке

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