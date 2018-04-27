Вживую смартфон Samsung Galaxy A6+ выглядит несколько иначе, чем на компьютерных изображениях

На прошлой неделе мы публиковали видеоролики, демонстрирующие трехмерные модели грядущих смартфонов среднего уровня Samsung Galaxy A6 и A6+. На этих роликах новинки выглядели максимально похожими на своих старших собратьев Galaxy A8/A8+, что, в принципе, не вызывало никаких вопросов, да еще и с учетом их происхождения – автором выступал надежный инсайдер OnLeaks. Но вот сейчас появились реальные фотографии Galaxy A6+, опубликованные тайваньским регулятором National Communications Commission (NCC). И они несколько отличаются от того, что мы видели на рендерах OnLeaks.

Точнее, отличается тыльная сторона. Как видим, сзади новинки будут похожи не на Galaxy A8/A8+, а на нынешние модели линейки Galaxy J, стоящей на ступень ниже серии Galaxy A. Говоря точнее, новые Galaxy A6/A6+ получат металлические корпуса с аналогичной формой пластиковых вставок для антенн. Впрочем, сдвоенная камера у Galaxy A6+, как видим, действительно будет.

С лицевой части никаких отличий нет и новые снимки лишь подтверждают то, что мы уже знаем – наличие экрана Infinity Display.

Подобная стилистика задней панели указывает в пользу более ранних слухов о том, что на некоторых рынках Galaxy A6/A6+ выйдут под именами Galaxy J6 и J6+.

Напомним, что Galaxy A6 и A6+ в зависимости от региона будут основаны на SoC Snapdragon 625 либо Exynos 7870. Данных о ценах пока нет, но с оглядкой на характеристики можно утверждать, что Galaxy A6 и A6+ предназначены для нижнего-среднего ценового диапазона.

Источник: gsmarena