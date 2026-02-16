"Грозовой перевал" стал грозовым провалом в США: касса ниже прогнозов

Фильм «Грозовой перевал», экранизирующий классический роман Эмили Бронте, не дотянул кассой до прогнозов в США, но общие показатели спасла зарубежная аудитория.





Предполагалось, что лента заработает $50-55 млн в первый уик-энд «дома», но превзойти отметку в $40 млн не удалось. На помощь пришел международный прокат, который превысил прогнозы и добавил чуть более $42 млн. В результате общая мировая касса преодолела сумму в $82 млн, что пока является лучшим результатом 2026 года.

«Грозовой перевал» — это «смелый» римейк классического романа Эмили Бронте при режиссуре Эмиральд Феннелл, который повествует о токсичных отношениях между влюбленными Кэтрин Эрншоу (Марго Робби) и Хитклиффом (Джейкоб Элорди) в Англии 18 века. Несмотря на большое ожидание, лента получила неоднозначные отзывы: на Rotten Tomatoes критики поставили ей всего 61%, а на Metacritic — 56 из 100.

«Новая версия «Грозового перевала» выглядит атмосферно и красиво, но драматически значительно слабее первоисточника. Фильм пытается осовременить материал и сделать акцент на страсти персонажей, однако из-за упрощения сюжета и поверхностного раскрытия героев он теряет глубину романа. Лента может заинтересовать зрителей, не знакомых с книгой, но для поклонников оригинала скорее всего станет разочарованием», — из рецензии ITC

Производство фильма стоило $80 млн, тогда как на маркетинг Warner Bros. потратила колоссальные $85 млн. «Грозовой перевал» должен собрать около $330 млн по всему миру, чтобы выйти на безубыточность. Судя по первым результатам, в этом проект должен полагаться исключительно на международные показы, если, конечно, ему в дальнейшем не помешает негативное сарафанное радио.



