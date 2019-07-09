Waymo начала предлагать пассажирам своих беспилотных такси бесплатные Wi-Fi и музыку

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Waymo начала предлагать пользователям бесплатный Wi-Fi и стриминг музыки во время поездки на беспилотных автомобилях, чтобы выделиться на фоне многочисленных служб такси в США.

Особое предложение пока доступно только избранным пользователем сервиса Waymo в Финиксе (Аризона). Стриминг музыки осуществляется с помощью сервиса Google Play Music, при этом пользователь может слушать уже составленные плейлисты или же любимую музыку, для чего потребуется связать аккаунты Google и Waymo.

В свою очередь бесплатный Wi-Fi позволит отвлечься от страха беспилотной поездки (пока испытатель все еще находится за рулем, но ему запрещено общаться с пассажирами), переключив внимание на социальные сети, новости или работу. Компания также предлагает охлажденный до оптимальной температуры салон, детские кресла, зарядные кабели и другие приятные мелочи, которые помогут привлечь постоянных пользователей.

К числу достоинств службы такси Waymo также можно отнести «постоянство опыта» — все автомобили в службе одинаковые, а характер вождения у беспилотных водителей идентичен и весьма спокоен. Это может стать дополнительной причиной выбрать этот сервис вместо условного Uber с разнообразным автопарком и водителями разного уровня профессионализма и общительности.

Напомним, что недавно Waymo разрешили протестировать фирменный сервис беспилотных такси в Калифорнии. По данным DMV за 2018 год Waymo является неоспоримым лидером рынка беспилотных авто, Uber и Apple на его фоне — аутсайдеры.

Источник: Engagdet