Waymo разрешили протестировать фирменный сервис беспилотных такси в Калифорнии





Компания Waymo получила разрешение от властей штата Калифорния на тестирование своего сервиса беспилотных такси. В качестве клиентов будут использоваться только сотрудники компании, однако они смогут брать с собой в поездку родных и друзей, чтобы продемонстрировать удобство сервиса.

Естественно, процесс тестирования будет сопровождаться рядом ограничений. Так, Waymo не может взимать оплату за сервис такси, а за рулем каждого беспилотного автомобиля должен находиться пилот-испытатель, готовый взять управление в свои руки в случае возникновения опасной ситуации. Интересно, что в качестве пилотов можно будет использовать не только сотрудников Waymo, но и других подходящих водителей, которые пройдут курс обучения.

Напомним, что в конце прошлого года в США запустили первую коммерческую службу беспилотных такси Waymo One, однако она работает только в некоторых районах Финикса (Аризона). Представители компании неоднократно упоминали, что намерены расширить географию покрытия своего сервиса на всю территорию США и разрешение на тестирование в Калифорнии — важный шаг на пути к этой цели.

Источник: Engadget