Waymo заказала несколько тысяч новых минивэнов Chrysler Pacifica для расширения службы беспилотных такси на новые города США

Недавно мы писали о том, что компания Uber заказала у Volvo 24 тысячи беспилотных кроссоверов XC90 на сумму $1,4 млрд для создания службы автономных такси. А сегодня стало известно, что еще одна известная своими наработками в области автономных автомобилей компаний решила заметно расширить свой автопарк в тех же целях. Речь идет о стартапе Waymo, который заказал несколько тысяч минивэнов Chrysler Pacifica у автопроизводителя Fiat Chrysler вдобавок к тем 600 экземплярам, которые уже есть у нее в наличии.

Отметим, что Waymo заказывает у Fiat Chrysler стандартные автомобили, на которые затем самостоятельно устанавливает сканеры, камеры и радары, необходимые для работы системы автономного управления. Имеющиеся в наличии минивэны компания продолжит использовать для тестов, а также в рамках пилотного проекта автономного такси в Финиксе (США). А вот новые экземпляры, поставки которых начнутся в течение 2018 года, Waymo отправит в новые города США, которые будут выбраны для расширения программы дорожного тестирования и запуска аналогичных служб такси.

Напомним, что Waymo разработала автономную систему вождения четвертого уровня (не требует внимания водителя к процессу управления) еще в ноябре 2017 года. В декабре того же года компания объявила о запуске в Финиксе (США) сервиса полностью автономных такси на основе минивэнов Chrysler Pacifica Hybrid. Отличительной особенностью данной службы является тот факт, что на водительском сидении автомобиля не присутствует сотрудник сервиса или тестовый пилот, который мог бы взять управление в свои руки в аварийной ситуации.

На конец прошлого года беспилотные автомобили Waymo проехали по публичным дорогам США более 6,4 млн километров (4 млн миль). Для сравнения, на преодоление такого же расстояния среднестатистическому американскому водителю потребуется порядка 300 лет. Интересно, что свой первый миллион миль беспилотники Waymo проехали за 6 лет (с 2009 по 2015 год), для достижения второго миллиона потребовалось уже полтора года, а вот третий и четвертый были преодолены всего за полгода каждый.

Источник: Engadget