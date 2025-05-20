WhatsApp «скопировал» более 80% функций из Telegram — Дуров показал инфографику

Павел Дуров, который ранее называл WhatsApp «жалкой копией» Telegram, обнародовал инфографику, якобы доказывающую, что мессенджер Meta скопировал у них «более 80%» функций.

В инфографике среди прочего упоминаются такие опции, как каналы, редактирование сообщений, предварительный просмотр ссылок, опросы, реакции на сообщения и подобное — с указанием времени запуска, которое демонстрирует, что Telegram получил их «за годы» до появления в WhatsApp.

«Мало кто из пользователей WhatsApp осознает, что они используют копию. Более 80% его функций было скопировано из Telegram — годами позже», — написал Дуров в заметке.

Параллельно Дуров запустив конкурс, где предложил вознаграждение в $50 000 для того, кто создаст лучшее вирусное видео о том, как Telegram «всегда на годы опережал свою дешевую копию — WhatsApp». В конце он уточнил, что все эти меры введены, поскольку WhatsApp был пойман на «черной пиар-кампании с клеветой против Telegram».

Отметим, что изначально компанию, которая создала WhatsApp, основал программист украинско-еврейского происхождения Ян Кум и американец Брайан Эктон, тогда как уже с 2014 года она перешла во владение тогдашнего Facebook (ныне Meta). Сделку оценили в безумные $19 млрд — Instagram, для сравнения, обошелся компании в $1 млрд.

Telegram был основан в 2013 году, и в последние годы приобретает все большую популярность (в марте Дуров отчитывался об 1 млрд пользователей) — наряду с претензиями о сотрудничестве с российскими спецслужбами, и взамен отказе сотрудничать с правоохранителями других стран. В августе 2024 года Павла Дурова задержали во Франции, где он пробыл около полугода, столкнувшись с 12 обвинениями, связанными с работой мессенджера (распространение материалов сексуального насилия над детьми и содействие терроризму, в том числе).

Отметим, что в настоящее время Telegram остается основной сетью, через которую украинцы просматривают новости — таких около 73%, хотя за год его доля выросла всего на 1%.