Смартфон Google Pixel 8a впервые появился на видео — он должен выйти 14 мая

Презентация смартфона Google Pixel 8a ожидается во время Google I/O 2024 14 мая. В сети уже есть рендеры смартфона и его характеристики, а сейчас появилось видео.
На видео можно рассмотреть заднюю часть смартфона вместе с упаковкой и аксессуарами. И хотя это не самое детальное видео, оно демонстрирует телефон до его выхода и подтверждает прошлые утечки. Видео опубликовал пользователь X Twitter @MysterLupin, который публиковал первые данные Pixel 8a и других устройств. Также он недавно опубликовал рендеры телефона в четырех цветах со всех углов.
pixel 8a pic.twitter.com/PG711rKBbu
— Arsène Lupin (@MysteryLupin) April 22, 2024
По сравнению с предыдущими моделями Pixel аксессуары не изменились и включают кабель USB-C-USB-C, адаптер USB-A-USB-C и инструмент для извлечения SIM-карты. Телефоны можно увидеть в цветах Mint и Bay.
Ожидается, что телефон получит процессор Tensor G3, который будет работать в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. по неофициальной информации, Google может перейти с Pixel 8a на дисплей 120 Гц с яркостью до 1400 нит с яркостью до 1400 нит. Смартфон должен получить Android 14 и, возможно, новые возможности камеры, которые появились в серии Pixel 8.
Неофициально известно, что Pixel 8a станет дороже предшественника. Pixel 7a стоит $499, а Pixel 8a может стоить примерно $618. Речь идет о минимальной версии комплектации, телефоны с большей памятью будут дороже.
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Источник: 9to5google
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