Windows 11 24H2 необратимо «съедает» до 8,63 ГБ — из-за… механизма сокращения размера обновлений

Обновление до Windows 11 24H2 требует довольно много места при установке и не все отдает обратно. Более 8 ГБ могут остаться.

Установка обновление Windows 11 2024 создает кэш обновлений размером 8,63 ГБ, который нельзя удалить с помощью программы очистки диска. Наличие кэша Центра обновления Windows вполне нормально, он виден в инструменте «Очистка диска», но ошибка в Windows 11 24H2 не позволяет очистить кэш. «Очистка диска» пытается удалить файлы, но не работает — кэш Центра обновления Windows продолжает занимать до 8,63 ГБ.

Если попробовать удалить файлы в папке, это тоже не удается. Удаление папки windows.old и повторный запуск инструмента очистки диска с параметром «Очистка Центра обновления Windows» тоже не помогает. Восстановление Windows 11 также не решает проблему.

Впрочем, Microsoft уже знает об ошибке. Оказалось, что это широко распространенная проблема многие сигнализировали о ней в Центр обратной связи. Компания сообщила сайт Windows Latest, что планирует выпустить исправления в будущем обновлении.

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Сайт предполагает, что 8,63 ГБ кэша создается из-за «обновления контрольных точек». Это новая функция, которая пытается уменьшить размер обновлений Windows. Вместо того чтобы создавать обновления от оригинального выпуска (RTM), Windows 11 теперь будет использовать более новую контрольную точку в качестве начальной. В результате обновления будут меньше по размеру и будут быстрее устанавливаться. Компоненты из текущего обновления контрольной точки, например сентябрьское KB5043080, обозначается как необходимые для будущих обновлений, поэтому их нельзя удалить во время очистки.

Windows Latest не рекомендует удалять эти компоненты, поскольку они могут нарушить будущие обновления Windows. Также отмечается, что кэш на самом деле может не занимать все 8,63 ГБ, а цифры, которые можно видеть в программе очистки диска, завышены.

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