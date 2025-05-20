WizKids создала фигурки «курильщика» по Baldur’s Gate 3 — настолько плохие, что партию отзывают

WizKids создала партию коллекционных фигурок по Baldur’s Gate 3, но с ними все пошло не так. Фигурки были менее отвратительными только с расстояния 50 метров.

Лицензированная линейка фигурок вызвала возмущение у фанатов, потому что имела катастрофически плохой вид. Пользователи сразу стали смеяться, что даже Temu или Aliexpress должны были бы постараться, чтобы продать столь ужасный товар. Волна хейта стартовала с публикации пользователя X (Twitter) под ником HighLODLar — после этого «шакалячий экспресс» было уже не остановить.

«Мой пятилетний племянник, пожалуй, сделал бы лучше», — говорится в твите.

Однако ответственность лежит именно на WizKids, которые произвели фигурки. Компания не стала медлить и быстро извинилась за инцидент. И смешной нюанс в том, что WizKids не хочет, чтобы ей возвращали это «сокровище» — хотя стоило оно $50.

«WizKids приносит извинения за разочарование, связанное с набором фигурок D&D Icons of the Realms: BG3 Character Boxed Set. Мы возвращаем полную стоимость — возвращать товар не нужно», — заявила компания.

Недовольные покупатели получат компенсацию и смогут оставить себе фигурки, чтобы выполнять суточную норму кринжатины . К тому же производитель полностью убрал линейку из официального магазина: страница товара выдает ошибку 404.

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Но интернет помнит каждый фейл. В комментариях пользователи не сдерживались: кто-то пошутил, что: «Мне мать в детстве похожие на рынке покупала». Некоторые сравнивали фигурки с радиоактивными подделками с AliExpress, а один из комментаторов написал: «Когда попросил купить фигурки, но мама сказала, что у нас есть фигурки дома». Некоторые вообще не удивились, увидев результат: «Если вы ожидали чего-то другого, то вы еще не видели миниатюр WizKids». Другие просто называли это «чушью» и (даже не или) «полным дерьмом».

Несмотря на то, что над Baldur’s Gate 3 работает студия Larian, лицензионные права на мерч принадлежат Hasbro. Именно они заключили соглашение с WizKids, а значит обвинять разработчиков игры неуместно. Зато Hasbro не слишком проконтролировала процесс.

А вот официальная Baldur’s Gate 3 продолжает удерживать качество и недавно выпустила масштабный финальный патч. Ожидать DLC или большего расширения геймплея от разработчиков не стоит, так как делать дополнения это «скучное» дело. Для этого игроки получили официальную поддержку модов — так что что-то придумают.

Источник: Vice