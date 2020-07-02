Worms Rumble, новая часть легендарных «Червяков», станет Королевской битвой в реальном времени





Британская студия Team17 (бывшая Team 17 Software), анонсировала новую часть легендарных «Червяков» – Worms Rumble. Это первая игра серии в реальном времени, мало того, среди основных игровых режимов названы Deathmatch и Battle Royale на 32 человека червяка.

Worms Rumble – тринадцатая игра в основной серии Worms (плюс пять спин-оффов, три мобильных игры, разнообразные коллекции и расширенные издания). Самые первые Worms вышли еще в 1995 г. на Amiga, Amiga CD32, DOS, Game Boy и PlayStation, позже игра была портирована на Genesis (1996), Macintosh (1996), SEGA Saturn (1996), SNES (1996) и Jaguar (1998). На протяжении 25 лет Worms оставались пошаговым тактически артиллерийским шутером, в которой два игрока поочередно ходили забавными милитаризированными червяками из своей команды и пытались нанести как можно больше ущерба червякам противника. Отличительной чертой серии стало сюрреалистическое окружение, безумное оружие и открытая буффонада.

Новая же Worms Rumble должна стать первой игрой серии в реальном времени, причем теперь вы управляете не целой командой боевых червей, а только одним персонажем и вместе с 32 другими игроками должны сражаться на небольших аренах в режимах Deathmatch и Last Worm Standing (Battle Royale). В Last Worm Standing будет доступна версия для одиночек и для команд.

Судя по трейлеру игры предполагается вид сбоку, как в классических «Червяках», а вот о фирменной тотальной разрушаемости уровней похоже стоит забыть. Авторы обещают новый взгляд на классическое для серии оружие, кроссплатформенный мультиплеер, испытания, сезонные события и массу косметических предметов для кастомизации червяков.

Worms Rumble выйдут на PC, PlayStation 4 и PlayStation 5 до конца 2020 г. У игры уже появилась страничка в Steam. Кроме того, на официальном сайте можно зарегистрироваться для участия в бета-тестировании, которое пройдет с 15 по 20 июля 2020 г.