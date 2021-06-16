WSJ: Apple испытывала пилотный сервис первичной медико-санитарной помощи на своих сотрудниках

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По данным Wall Street Journal, Apple рассматривала план по запуску собственного сервиса с доступом по подписке, ориентированного на заботу о здоровье. Идея возникла в 2016 году, но затем застопорилась, поскольку Apple сосредоточила свои усилия в области здравоохранения на часах, Apple Health и других продуктах и ​​сервисах.

Идея впервые возникла, когда Apple пыталась выяснить, как можно использовать массивы данных, собранные от пользователей Watch, для улучшения здравоохранения. По данным Wall Street Journal, было принято решение предоставить собственный медицинский сервис, «связывающий данные, генерируемые устройствами Apple, с виртуальным и личным уходом, предоставляемым врачами Apple». Предполагалось, что Apple будет предлагать не только первичную медико-санитарную помощь, но и индивидуальные программы здравоохранения на основе подписки.

Сообщается, что Apple приобрела медицинскую клинику рядом с Apple Park и наняла доктора Сумбула Десаи из Стэнфордского университета для управления проектом. Вначале он протестировал сервис на собственных сотрудниках, создав команду, в которую вошли врачи, инженеры и дизайнеры продуктов.

Одной из инициатив в рамках данного проекта было приложение под названием HealthHabit, которое связывало сотрудников с врачами через чат и побуждало их ставить цели в области здоровья. Однако приложение толкнулось с проблемами низкого уровня охвата и вопросами целостности данных в области гипертонии. Отмечается, что на встрече в 2019 году менеджер выразил обеспокоенность по поводу данных Десаи, что привело к уходу менеджера через несколько недель.

Однако представитель Apple сказал, что доктор Десаи на той же встрече говорил о важности целостности данных.

«Этот вопрос был тщательно расследован, и обвинения не могли быть подтверждены», — сказал представитель компании изданию Wall Street Journal. «Многие утверждения в этой публикации основаны на неполной, устаревшей и неточной информации».

Представитель Apple добавил, что компания гордится работой Десаи и что она играет ключевую роль в её усилиях в области здравоохранения.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что здоровье будет одним из величайших вкладов Apple в человечество. Первоначальная идея оказания первичной медицинской помощи замедлилась, но от неё не отказались полностью, и работы в этом направлении всё ещё продолжаются.

Источник: Engadget